¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÆü¤ÎÆþ¤ê»þ¹ï¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡¡²Æ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Î²Æì¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤Ç¤Î³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÆü¤ÎÆþ¤ê»þ¹ï¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡¡²Æ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÆü¤ÎÆþ¤ê»þ¹ï¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤È»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤¬Ã¸¤¤²«¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢ÀÄ¤¤³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¤¤³¤¤ÈÇò¤¤º½ÉÍ¤¬¹¤¬¤ëÈþ¤·¤¤²Æì¤ÎÉ÷·Ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤¬ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Îº½ÉÍ¤ËºÂ¤ê¡¢³Ú¤·¤²¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀÄ¤¤³¤¤È¹¤¬¤ëÀÄ¶õ¡¢¤½¤·¤ÆÇò¤¤±À¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö#Æü¾Æ¤±Á°¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¡Ö#¼Ì¿¿»£¤ë»þ°Ê³°¤ÏUV¥«¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö#²Æì¤Î»ç³°Àþ¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¼Ì¿¿¤Î1Ëç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤³¤¤È¤È¤â¤ËÈþ¤·¤¤¾Ð´é¤òÀÄ¶õ¤¬´¿·Þ¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û