俳優の北村総一朗さん(89)が、自身のブログを更新。

ＹｏｕＴｕｂｅ上で流れている自身の「死亡説」に関して、不快感を表しました。



北村総一朗さんは「何気にYouTubeショート欄を見ていると、私は最早この世にはいない事になっていた。」と、投稿。



続けて「しかもご丁寧にも、２０２３年６月２０日に心不全と死亡日と病名まで書かれている。」「つまり今日まで、この２年と6ヶ月間は、私はこの世には存在しなかったわけだ。」と、綴りました。

そして「『おらは天国に行っただ。』うっすらと鳥肌がたった。」「誰が何の目的と根拠で、私の為に『三途の川の渡り賃』６文銭を払ってくれたのだろう。」と、記しました。







北村総一朗さんは「所詮人間は孤独である。」「今ここに居る私は誰だろう。」と、投稿。



続けて「個人的には不愉快極まりないが、この珍景な映像を見ていると、私が亡き後、世間はこうした映像を、今私が見ている様に当然の事として受入れるだろう。」「しかし物は考えようだ｡」「一般的には望んでも滅多に遭遇出来ないスピリチュアルで不思議な死後の景色の一端を、貴重にもYouTubeを通して感じ、覗き見する事が出来たのだと言っても過言ではあるまい。」と、綴りました。









更に、北村総一朗さんは「ただ、しかし、これは私だけの問題ではないのです。」と、投稿。



続けて「メディアやＳＮＳの世界は正に玉石混淆なのです。」と、記しました。



そして「羊頭狗肉、看板に偽り有りと、決して無防備に信じてならないと言う事実を、私は身をもって教えられたからには、一層、固定観念から脱却し知見を養い多角的な情報収集を常に怠らず、正しい判断力を養う様、努めなければなりません。」と、呼びかけました。









更に「そこで僭越ながら、ブログ仲間の皆様に、いくらかでも参考になればと、敢えてブログにアップする次第です。」と、自身の「死亡説」を述べる動画のキャプチャー画像を「#ガセネタ」のハッシュタグを添えてアップしています。



【担当：芸能情報ステーション】