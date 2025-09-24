ヴィタメールのハロウィンケーキ♡心弾むかぼちゃとベリーの限定スイーツ

ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ヴィタメール」から、ハロウィン気分を盛り上げる期間限定ケーキが登場します。ジャック・オ・ランタンをモチーフにした「ハロウィン・ジャック」と、真っ赤なグラサージュが印象的な「リシャルム」の2種類。どちらも秋の夜にぴったりの華やかさで、パーティーのテーブルを一瞬で彩ってくれるスイーツです。今年のハロウィンは、ちょっと贅沢に大人も楽しめるケーキで過ごしてみて♡

かぼちゃの甘み広がる「ハロウィン・ジャック」

北海道産のえびすかぼちゃを使った濃厚なパンプキンクリームと、キャラメル風味のクリームブリュレを閉じ込めた「ハロウィン・ジャック」。

表面には、ジャック・オ・ランタンを模した顔と帽子があしらわれ、食べる前から気分が高まります。

価格は\832(本体\770)、販売期間は10月1日(水)から31日(金)まで。見た目も味わいも、ハロウィンの主役級ケーキです。

秋の味覚を堪能！表参道『DEK』で秋限定アフタヌーンティー♡

艶めく赤が華やかな「リシャルム」

苺とフランボワーズのムースが爽やかな酸味を添える「リシャルム」。ホワイトチョコレートとライムのムースを包み込み、チョコアーモンドスポンジの上に重ねた繊細な一品です。

真っ赤なグラサージュとコウモリの飾りが、妖艶で大人なハロウィンを演出。

価格は\843(本体\780)、販売期間は10月1日(水)から31日(金)まで。ベリーとライムの調和をぜひ味わってみてください。

ハロウィンを華やかに彩るケーキ

ヴィタメールの限定ケーキ「ハロウィン・ジャック」と「リシャルム」は、可愛らしさと華やかさを兼ね備えたスペシャルなスイーツ。

10月だけの特別なラインナップは、ホームパーティーや家族とのティータイムにぴったりです。ハロウィンをより楽しく、そして甘く過ごしたい方におすすめ。

今年は、ヴィタメールのケーキで心踊るひとときを楽しんでみてください♪