中国のADAS搭載乗用車の市場浸透率が6割超

中国工業情報化部が9月23日に明らかにしたところによると、今年に入ってから、新車販売台数に占める統合型運転支援システム（ADAS）機能を搭載した乗用車の割合が6割を超えたということです。

最新の統計データによると、今年の1月から7月まで、中国のADAS機能搭載乗用車の新車販売台数は2021年の同期間に比べて570万台増の776万台、市場浸透率は同40ポイント増の62．6％となり、ADAS機能の有無は新型車種のアピールポイントであり、消費者が購入を決める上での重要な検討事項となっています。工業情報化部の関係者によると、ADAS機能の搭載に関する強制的な国家標準は意見公募中であり、来月中旬には工業情報化部と交通運輸部、北京市人民政府が主催する2025世界スマートコネクテッドカー大会で、コネクテッドカーの安全問題について討議される予定とのことです。

中国はスマートコネクテッドカーを製造業におけるコアコンピタンスの向上を目指す8大分野の一つに位置づけています。これまでの5年間、中国政府は「新エネルギー自動車産業発展計画（2021-2035年）」を公表し、電動化、コネクテッド化、スマート化の発展に拍車をかけ、既にスマートなコックピット、自動運転、コネクテッドクラウド制御などを網羅する完全な産業チェーンを構築しており、それらの機能を搭載した自動車の量産を実現しています。（提供/CRI）