¡ÖµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¡×25ºÐ½÷Í¥à¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥¦¥¨¥¢á»Ñ¤ËµÓ¸÷¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥ª¥È¥Ê¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤â¡×
ÍÕÈ©¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê(25)¤¬¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¦¥§¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥ê¥à¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ²á¤®¡×¡ÖµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤â¡×¡Ö¤Ò¡¼É±¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥ª¥È¥Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£