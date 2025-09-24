赤江珠緒『たまむすび』終了から2年半 “ピン太郎”の言葉にハッとする「人として負けた」
フリーアナウンサーの赤江珠緒が、24日発売の『週刊文春WOMAN』2025秋号に登場した。
【写真】同誌では…太田光代＆光による180分の夫婦対談も
2年半前、当時5歳だった娘と「もうちょっと一緒に過ごしたい」とTBSラジオの平日帯の大人気番組『たまむすび』のパーソナリティー降板を決断し、人生の比重を大きく変えた。同誌のインタビュー「赤江珠緒、50歳。決断を後悔はしませんでしたか？」では、当時の決断の背景、そして降板後の日々について語っている。
■インタビュー一部抜粋
「子育てでは『私、人として全然ダメじゃん』と思い知らされることばかりでした。自分が頑張れば結果が出る仕事と違って、子育てって子どもに頑張らせても結果出ないじゃん!!って（笑）。（中略）あるとき娘に、『お母さんはいつもピン太郎ちゃん（娘の愛称）に“もっとこうしてほしいな”とか、いろいろ言っちゃうけど、逆にお母さんにこうなってほしいとかある？』と聞いてみたことがあるんです。即答で『ない』と返ってきて、人として負けたと思いました。親の愛は無償の愛というけど、自分はエゴだらけだった」
【写真】同誌では…太田光代＆光による180分の夫婦対談も
2年半前、当時5歳だった娘と「もうちょっと一緒に過ごしたい」とTBSラジオの平日帯の大人気番組『たまむすび』のパーソナリティー降板を決断し、人生の比重を大きく変えた。同誌のインタビュー「赤江珠緒、50歳。決断を後悔はしませんでしたか？」では、当時の決断の背景、そして降板後の日々について語っている。
「子育てでは『私、人として全然ダメじゃん』と思い知らされることばかりでした。自分が頑張れば結果が出る仕事と違って、子育てって子どもに頑張らせても結果出ないじゃん!!って（笑）。（中略）あるとき娘に、『お母さんはいつもピン太郎ちゃん（娘の愛称）に“もっとこうしてほしいな”とか、いろいろ言っちゃうけど、逆にお母さんにこうなってほしいとかある？』と聞いてみたことがあるんです。即答で『ない』と返ってきて、人として負けたと思いました。親の愛は無償の愛というけど、自分はエゴだらけだった」