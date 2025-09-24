兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の兄、菅原孝さんが11日、肺炎のため都内の病院で死去した。81歳。東京都出身。葬儀は近親者のみで行った。喪主は妻・けい子さん。

2009年に同デュオのフォーク調の曲「また君に恋してる」をカバーした坂本冬美（58）が菅原さんを追悼した。

「私が“また君に恋してるを歌わせていただいています”とごあいさつをした時に、“頑張ってね”と言ってくださった時の笑顔が忘れられません」と菅原さんの思い出を明かした。

08年11月から麦焼酎「いいちこ」のCMソングとして坂本がカバーし、翌09年のNHK紅白歌合戦での歌唱などで大きな反響を呼んだ。その後の10年3月29日付けのオリコン週間シングルチャートで9位に上昇し、最高位は3位となった。

――以下、コメント全文

突然の訃報に驚いております。私が「また君に恋してるを歌わせていただいています」とご挨拶をした時に、「頑張ってね」と言ってくださった時の笑顔が忘れられません。

その後も、共演させていただく度にあの陽気なおしゃべりに大笑いさせられました。

大病されても周囲に気を遣われて、明るくおどけて見せてらっしゃった孝さんのお姿は、私達後輩のお手本でした。

心から御冥福をお祈りいたします