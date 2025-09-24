藤本美貴、10歳長女の「ジュース飲みたい」対処法 横澤夏子は驚き「その圧で（笑）」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）の妻でタレントの藤本美貴（40）が、23日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。子どもの「ジュース飲みたい」問題についてトークを展開した。
【画像】超多忙！藤本美貴の「とある1日」過密スケジュール
横澤夏子（35）が「外食先で、私と夫は1杯目からお酒を飲むんだけど、子どもたちはまずは水を飲む。リンゴジュースとかオレンジジュース飲んじゃったら、お腹いっぱいになっちゃうから、とにかくご飯を食べ尽くしてから」と語ると、藤本も「わかる！」と共感。
藤本は続けて「下2人が特にそうかも。お姉ちゃん（長女）は特に、もう小学4年生だし、自分の言葉に責任をもって（ほしいから）『そんなに言うなら、飲んでください。でも、あなたが頼んだやつ、絶対にひとつ残らず食べられるんでしょうね!?』って」と実際のやり取りを紹介。長女は「そしたら、やめとく。なんかわかんないけど、やめとく」と答えたようで、横澤は「その圧で」と笑顔を見せていた。
藤本と庄司は2009年7月に結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女が誕生している。
