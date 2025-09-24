【ニューヨーク＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２３日、ニューヨークで開かれている国連総会で一般討論演説を行った。

米国が国連に代わって世界各地の紛争解決に尽力していると述べ、国連が機能不全に陥っているとの主張を一方的に展開した。

トランプ氏の国連演説は１月の第２次政権発足後では初めて。演説は各国への割り当てを大幅に上回る約１時間に及んだ。

トランプ氏は「国連は問題を解決しないばかりか、我々が解決すべき新たな問題を生み出している」と述べ、多国間主義を軽視する姿勢を鮮明にした。国連が移民に財政的支援を行ったことが西側諸国で「制御不能」な移民流入を招いていると主張し、米国と同様に強硬な移民対策をとるよう各国に呼びかけた。

地球温暖化に関する国連予測は「間違い」と言い切り、気候変動対策を「史上最大の詐欺」と批判した。移民と気候変動という二つの問題が「自由世界と地球の大部分を破壊している」とする持論も語った。

自身の仲介外交が七つの「終わりのない戦争」を終わらせたと強調。「国連ではなく私がこれらのことをしなければならなかったのは非常に残念」とし、「国連の目的は何なのか。潜在力を十分に発揮できていない」と非難した。

ロシアのウクライナ侵略に関し、ロシアから原油を購入し続けている中国とインドを名指しで批判。ウクライナを支援する一方で露産エネルギーを購入する欧州諸国について「信じられない」と語り、「購入を直ちにやめなければならない」と述べた。

英仏などが表明したパレスチナの国家承認については、イスラム主義組織ハマスへの「報酬だ」と述べて反対の立場を表明した。