「龍が如く 極3」の発売日が2026年2月12日に決定。Switch2などでリリースへ【RGGSUMMIT2025】
【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信
龍が如くスタジオは、「RGG SUMMIT 2025」にてプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用アクション「龍が如く 極3」を2026年2月12日に発売すると発表した。
イベントでは本作にまつわる様々な情報が公開されたが、プラットフォームおよび発売日の情報も発表。加えて、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ 2025（TGS2025）」では試遊出展が行なわれることもアナウンスされた。セガブースにて出展を実施する。【RGG SUMMIT 2025】
