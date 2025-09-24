伊藤健太郎、鍛え上げられた上裸姿にファン悶絶「綺麗な筋肉」「目が離せない」
【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の伊藤健太郎が23日、自身のInstagramを更新。上半身裸の鍛え抜かれた肉体美を披露し、反響が寄せられている。
【写真】伊藤健太郎「エースにしか見えない」と話題の上裸姿
伊藤は「キレイキレイ」とシンプルなコメントを添えて、サーフボードを磨く様子を動画で公開。麦わら帽子をかぶり、Calvin Kleinのアンダーウェアを着用した上半身裸の姿で、引き締まった筋肉美を披露している。
この投稿に、ファンからは「綺麗な筋肉」「見惚れました」「トレーニングの成果が凄い」「カッコいい」といった声や、「エースにしか見えない」「エースかと思った」「ONE PIECEの実写に出てほしい」とアニメ・漫画「ONE PIECE」のキャラクターであるポートガス・D・エースに似ているといった声も上がっている。（modelpress編集部）
◆伊藤健太郎、引き締まった筋肉美を大胆披露
