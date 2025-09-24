【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円
【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円
先週のまとめ
8日に付けたプラザ合意後の高値186円23銭をあっさりと超え、心理的節目と見られた187円台を一時付ける展開となった。その後少し調整が入ったが185円台後半で買いが出るなど、スイス高基調が継続している。
世界的な地政学リスクの上昇もスイスフランの買いに寄与している。ここにきてリスク警戒時の逃避通貨としての役割が円やドル以上に強まっているという印象が強い。
テクニカル分析
- **レジスタンス**187.50円
- **サポート**: : 185.50円 184.80円、
中長期：
中長期的な上昇トレンドへの期待が強い
今週の見通し
25日のスイス国立銀行(中央銀行)金融政策会合はゼロ金利の維持となる見込み。マイナス金利再開には慎重な姿勢が見られている。当面のゼロ金利維持が見込まれる中、スイスフランは直近上昇トレンド継続が見込まれる。すでにプラザ合意後の高値を更新しており、しっかりしたポイントがないが、心理的な節目である190円に向けた動きが見込まれている。
【今週の主な予定】
09/25 16:30 中銀政策金利 （2025年 第3四半期） 予想 0.0% 前回 0.0%
MINKABUPRESS 山岡
先週のまとめ
8日に付けたプラザ合意後の高値186円23銭をあっさりと超え、心理的節目と見られた187円台を一時付ける展開となった。その後少し調整が入ったが185円台後半で買いが出るなど、スイス高基調が継続している。
世界的な地政学リスクの上昇もスイスフランの買いに寄与している。ここにきてリスク警戒時の逃避通貨としての役割が円やドル以上に強まっているという印象が強い。
テクニカル分析
- **レジスタンス**187.50円
- **サポート**: : 185.50円 184.80円、
中長期：
中長期的な上昇トレンドへの期待が強い
今週の見通し
25日のスイス国立銀行(中央銀行)金融政策会合はゼロ金利の維持となる見込み。マイナス金利再開には慎重な姿勢が見られている。当面のゼロ金利維持が見込まれる中、スイスフランは直近上昇トレンド継続が見込まれる。すでにプラザ合意後の高値を更新しており、しっかりしたポイントがないが、心理的な節目である190円に向けた動きが見込まれている。
【今週の主な予定】
09/25 16:30 中銀政策金利 （2025年 第3四半期） 予想 0.0% 前回 0.0%
MINKABUPRESS 山岡