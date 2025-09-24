ユニフォームを脱いで退場のエキティケにロバートソンが苦言「愚かな行為だった」…C・パレス戦は出場停止に
リバプールDFアンドリュー・ロバートソンがユニフォームを脱いで退場したFWウーゴ・エキティケに対し、苦言を呈した。英『スカイスポーツ』が伝えている。
23日に開催されたカラバオ杯3回戦でリバプールはサウサンプトン(2部)をホームに迎えた。前半43分にFWアレクサンデル・イサクの加入後初ゴールで先制したものの、後半31分にMF遠藤航のクリアミスを突かれて同点ゴールを献上してしまう。
苦しい展開となったが、40分に勝ち越しゴールを奪取。ロバートソンのロングパスからPA内左に侵入したFWフェデリコ・キエーザのラストパスをエキティケが流し込んだ。しかし、ゴール直後にユニフォームを脱いで喜びを表したエキティケが2枚目の警告を受けて退場。残り時間を1人少ない状況で戦うことに。だが、辛うじて逃げ切ったリバプールは2-1の勝利で4回戦へと駒を進めた。
数的不利な状況を生み出しただけでなく、カラバオ杯のレッドカードはプレミアリーグに適用されるため、エキティケは週末に開催されるプレミアリーグ第6節クリスタル・パレス戦が出場停止に。ロバートソンは23歳のエキティケの行為に対し、「愚か」と苦言を呈している。
「彼がまた同じことをするとは思えない。ゴールを決めると感情的になり、彼は明らかに(警告を受けたことを)忘れてしまっていた。2度の愚かな行為で、彼は土曜日の試合に出場できなくなってしまったんだ。ただ、彼はこの経験から学び、二度とこのようなことはしないだろう」
