Omoinotakeが、両A面シングル『Gravity/イノセントブルー』を10月29日にリリースする。

「Gravity」は映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲。“強い愛の引力”をテーマに、不可抗力のように惹かれ合う心、離れても決して途絶えることのない、運命を信じ続ける姿を描いたラブソングとなっている。アレンジャーには再び蔦谷好位置を迎え、心地よい8ビートに伸びやかなメロディが乗り、あたたかい余韻が残る楽曲に仕上がっている。

「イノセントブルー」はブルボン アルフォートミニチョコレートのCMソングとして書き下ろされた楽曲。同じ感情を分かち合うことで、いつも無垢な青さを心に宿してくれる、そんな存在への想いを歌ったものとなっており、軽快なモータウンビートに華やかなホーンが加わり、力強いメロディを乗せた1曲に仕上がっている。昨日開催された全国ワンマンツアー『Omoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 “Shinka”』の初日である島根公演にて初披露され、本日午前0時より各ストリーミングサービスにて先行配信リリースされた。

本シングルの初回限定盤はBlu-ray付きとなっており、今年5月にLINE CUBE SHIBUYAにて行われた『Omoinotake One Man Tour “Pieces”』のライブ映像が収録される。CDは本日より予約受付が開始されている。

