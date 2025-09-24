「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後１時現在でレーザーテック<6920.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



レーザーテクは戻り売り圧力をこなし４日続伸。ここ急速に株価水準を切り上げ連日の年初来高値更新と気を吐いているが、昨年５月につけた上場来高値４万５５００円と比較すると依然として半値以下の水準にあり、半導体関連の出遅れ物色の対象として投資資金の攻勢が続いている。米国株市場では経営面で苦戦するインテル＜INTC＞に対し、トランプ米政権やエヌビディア＜NVDA＞による救済策が始動しているが、インテルを主要顧客として抱えるレーザーテクにも連想買いが波及している。レーザーテクは昨年央以降の急落で空売りファンド筋ターゲットとなった経緯もあり、マーケットではその買い戻しが上げ足を助長しているとの見方も出ている。



出所：MINKABU PRESS