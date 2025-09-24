´Ú¹ñ·ûÀ¯»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢¹´Â«¾õÂÖ¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡ÄÂáÊá¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¾¤´Ä´ºº¤Ø
´Ú¹ñ·ûÀ¯»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤Î½é¸øÈ½¤¬9·î24Æü¸á¸å¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£
¡Ú´Ú¹ñ¡Û±Ô¤¤¥á¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ
¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤Ï¡¢É×¤Ç¤¢¤ëÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç·º»öºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î½é¸øÈ½¤Ï¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥ß¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®ÆÃÊÌ¸¡»ö¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤ÎºÛÈ½¤ËÆÃÊÌ¸¡»¡´±Êä8¿Í¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÕúÀ¯¸¢²¼¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¯¶µÌþÃå¡×µ¿ÏÇ¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¹´Â«Ãæ¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñÁíºÛ¡¦´ÚÄá»Ò¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯¥Á¥ã¡Ë»á¤ä¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤Î¾¤´Ä´ºº¤â¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ·º»ö¹çµÄ27Éô¡Ê¥¦¡¦¥¤¥ó¥½¥óÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤ÏÆ±Æü¸á¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¥â¡¼¥¿¡¼¥º³ô²ÁÁàºî»ö·ï¤äµìÅý°ì¶µ²ñ´ØÏ¢¤Î¶âÉÊ¼õÎÎ»ö·ï¡Ê»ñËÜ»Ô¾ìË¡°ãÈ¿¡¢À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¡¢ÆÃÄêÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Ë¡¾å¤Î°¶Àû¼ýÏÅ¤ÎÍÆµ¿¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹´Â«¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤Î½é¸øÈ½¤ò³«¤¯¡£
Àµ¼°ºÛÈ½¤ËÀèÎ©¤Ä¾ÚµòºÎÂò¤ä¿³Íý·×²è¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡Ö¸øÈ½½àÈ÷´üÆü¡×¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤º¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸øÈ½¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¸½¹ÔË¡¾å¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï½àÈ÷´üÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àµ¼°ºÛÈ½¤Ë½ÐÄî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤ÏÈï¹ð¿ÍÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤ÆºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ÏºÛÈ½½ê¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î»£±Æ¿½ÀÁ¤òµö²Ä¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·»£±Æ¤Ï³«ÄîÁ°¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¸øÈ½¿Ê¹ÔÃæ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»áÂ¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡ÖÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤«¤é¾Úµò¤ò¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ½àÈ÷´üÆü¤Î»ØÄê¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¤³¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¼ç¤ÊÍÆµ¿¤Ï¡¢¡2010Ç¯10·î¡Á2012Ç¯12·î¤Ë¥É¥¤¥Ä¥â¡¼¥¿¡¼¥º³ô²ÁÁàºî¤Ë²ÃÃ´¤·¡¢Ìó8²¯1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó8100Ëü±ß¡Ë¤ÎÉÔÅöÍø±×¤òÆÀ¤¿¡Ê»ñËÜ»Ô¾ìË¡°ãÈ¿¡Ë¡¢¢2021Ç¯6·î¡Á2022Ç¯3·î¤ËÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡×¤Î¥ß¥ç¥ó¡¦¥Æ¥®¥å¥ó»á¤«¤éÌó2²¯7000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2700Ëü±ß¡ËÁêÅö¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤òÌµ½þÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸øÇ§¸õÊäÁªÄê¤Ø²ðÆþ¤·¤¿¡ÊÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¡Ë¡¢£ÖàÂ¯¿Í¡Ö¥³¥ó¥¸¥óË¡»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¤È¶¦ËÅ¤·¡¢2022Ç¯4¡Á7·î¤ËÅý°ì¶µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¡Ê2020¡Á23Ç¯¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤«¤é¶µÃÄ´ØÏ¢¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É·×8000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó800Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Î¶âÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡ÊÆÃÄêÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Ë¡¾å¤Î°¶Àû¼ýÏÅ¡Ë¤À¡£
ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤ÎÈÈºá¼ý±×¤òÁí³Û10²¯3000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯300Ëü±ß¡Ë¤È¿äÄê¡£È½·èÁ°¤Îºâ»º½èÊ¬¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¹´Â«¤ÈÆ±»þ¤ËÄÉÄ§ÊÝÁ´¤òÀÁµá¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤Ï8·î6Æü¤ËÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Î»öÌ³½ê¤Ë½ÐÆ¬¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¡¢Íâ7Æü¤Ë³ô²ÁÁàºî¡¢¸øÇ§²ðÆþ¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë´ØÏ¢¤Î3·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹´Â«Îá¾õ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½½ê¤¬É¬Í×À¤òÇ§¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î8·î29Æü¡¢¹´Â«´ü¸ÂËþÎ»Á°¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£´ÚÄá»ÒÁíºÛ¡¢¹´Â«¸å½é¤Î¾¤´Ä´ºº
»Ë¾å½é¤ÎÂçÅýÎÎÉ×¿ÍºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤ÎÆü¡¢ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÀ¯¶µÌþÃå¡×µ¿ÏÇ¤Î³Ë¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤È¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡£
´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤ËÂ³¤¡¢9·î23ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¸¡¤Ï¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤ò13»þ¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ò15»þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¾¤´¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¿ÒÌä¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡2021Ç¯12·î¤Ë¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤È´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬²ñ¤¤¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Î»Ù±ç¤òÌóÂ«¤·¡¢2022Ç¯1·î¤ËÀ¯¼£»ñ¶â1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤¿¡¢¢2022Ç¯4¡Á7·î¤Ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ù»á¤ò²ð¤·¤Æ¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤Ë1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó100Ëü±ß¡ËÂæ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°2ÅÀ¤È6000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó600Ëü±ß¡ËÂæ¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÅÏ¤·¤¿¡¢£2022Ç¯10·î¤Ë´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ÈÈë½ñ¼¼Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥¸¥åÅ·Ì³±¡Éû±¡Ä¹¤é¶µÃÄ´´Éô¤Î³¤³°±óÀ¬ÅÒÇî¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÜºº¾ðÊó¤òÆþ¼ê¸å¡¢´ØÏ¢»ñÎÁ¤ò±£ÊÃ¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á´ØÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥¸¥åÉû±¡Ä¹¤¬¶¦ËÅ¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆÃ¸¡¤Ï´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¡¢ÉÔÀµÀÁÂ÷¤ª¤è¤Ó¶âÉÊ¼ø¼õ¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡¢¾Úµò±£ÌÇ¶µº¶¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢9·î18Æü¤Ë¹´Â«Îá¾õ¤òÀÁµá¤·¤¿¡£
¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¦¥¯Îá¾õÃ´ÅöÉôÄ¹È½»ö¤Ï9·î22Æü¡¢¹´Â«Á°Èïµ¿¼Ô¿³Ìä¡ÊÎá¾õ¼Â¼Á¿³ºº¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾Úµò±£ÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÎá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¡£°ìÊý¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥¸¥åÉû±¡Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶¦ÈÈ¤Î¶¯¤¤µ¿¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´ØÏ¢Î©¾Ú¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤È¤·¤ÆÎá¾õ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
ÆÃ¸¡¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥¸¥åÉû±¡Ä¹¤Ø¤ÎÎá¾õºÆÀÁµá¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤¬ÅÞÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2023Ç¯3·î¤ÎÁ´ÅÞÂç²ñÁ°¤Ë¡¢¶µÃÄ¿®¼Ô¤é¤¬¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ë½¸ÃÄ²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¡ÊÀ¯ÅÞË¡°ãÈ¿¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
