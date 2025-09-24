新感覚本格時代劇アニメーション『風を継ぐもの』の主人公・立川迅助役で、TVアニメーション初主演を務めることが発表された佐久間大介（Snow Man）が、発表当日に訪れていた場所を写真を添えて明かした。

佐久間は「『風を継ぐもの』発表された時、佐久間はここにいましたw」と綴り、「#ラーメン二郎」のハッシュタグを添えて4枚の写真を公開。

まずは“ABURA”と書かれたバケットハットをかぶり、モノトーン系のチェック柄シャツにシルバーのチェーンネックレスを合わせた佐久間が、『二郎富士』と記された山盛りラーメンのポスターの前で食券をくわえた自撮りショット（1枚目）。

続いて、「プチ二郎」「トドメ玉」「アブラ過多ブラ」の3枚の食券を持った手元（2枚目）、実際に提供されたラーメン（3枚目）、4枚目にはラーメンとの自撮りショットが収められ、佐久間が嬉しそうに微笑んでいる。

佐久間は「やっぱり野猿の味最高に好きだ！！美味すぎる！！！久々のアブラ過多ブラも沁みた～」と絶賛。さらに「野猿の店長さんも優しくてとても良くしてくださる (^^) いつもありがとうございます (^^) 」と感謝を綴った。

ファンからは「すごいボリューム」「いっぱい食べるさっくんが好き」「食べる量に驚き」「神ビジュすぎて泣いてる」「ジロリアンで最もビジュが良い男」「これを食べ切れるのすごい」「真似できない量だ」「食券くわえるの反則」など、様々な反響が寄せられている。

またInstagramでは、食事を終えた後で訪れたのだろうか、青空と草木生い茂った山をバックにポーズをキメた写真を公開し、「#風を継ぐもの が発表された日に、プライベートでたまたまキービジュアルみたいな写真を撮ってた俺 (^^) 」と報告した。

