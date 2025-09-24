FRUITS ZIPPERが、2025年10月15日にリリースする4thシングルCD「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」より、表題曲「JAM」を9月24日に先行配信リリースした。

今回先行配信された「JAM」は、ヤマモトショウが作詞作曲編曲を手がける、2024年に発売された楽曲「フルーツバスケット」の続編として制作された楽曲だという。それぞれ個性を受け入れて自分らしく生きていこう、というポジティブなメッセージが込められた「フルーツバスケット」の“フルーツ”を煮詰めて“JAM”になった世界に仕上がっているとのこと。

また、本日対象店舗にてシングルCDを予約・購入すると付いてくる店舗別CD購入特典の絵柄も解禁となった。現在FRUITS ZIPPERは全国でCDリリースイベントを開催中だ。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■KAWAII LAB.プロデューサー 木村ミサ コメント

フルーツバスケットで集めたかわいいフルーツをぎゅっと煮詰めてできたジャムのように、保存して未来で愛したくなるような、“日々の愛おしい瞬間”をぎゅっと閉じ込めた一曲です。つい目についてしまう苦さもあるけれど、目に見えない宝物を忘れずにいることも大切。子どもの姿を一番近くで見守る親心や、大切な人を想う気持ちのような、“賞味期限のないラブ”で愛してください！

■櫻井優衣 コメント

あなたのことをあなたよりだいすきでいる人。あなたが思うよりもたっっっくさんいる！ってわたしはファンの人に教えてもらいました♡今日も明日も君に会いたいし、賞味期限のないラブをあなたにあげます♡この曲を聴いて自分を大切にしてね♡

■早瀬ノエル コメント

ご機嫌になりたい時にぴったりの曲です！みんなに今日お届けできるのが楽しみでパンにジャムを塗って食べたよ。ぜひ大事な人を思い浮かべながらたくさん聴いてね！！

◾️デジタルシングル「JAM」 配信日：2025年9月24日（水）

配信リンク：https://kawaii-lab.lnk.to/JAM

◾️4thシングルCD「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」

発売日：2025年10月15日（水） 初回限定盤 3,000円（税込）KLF_10021

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い

04ぴゅあいんざわーるど (Live from FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-) クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤 1,800円（税込）KLF_10022

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い

04 はちゃめちゃわちゃライフ！ -TV size- ©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 通常盤 1,200円（税込）KLF_10023

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い 予約：https://lnk.to/FZ_4thSG_CD

詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/52944

■＜FRUITS ZIPPER Road To TOKYO DOME 〜はちゃめちゃわちゃライブ！〜＞ 日程：10月4日（土）、5日（日）

会場：千葉県 幕張メッセ 国際展示場 ホール8

問い合わせ先：HOT STUFF PROMOTION（050-5211-6077）※平日12:00〜18:00 日程：2025年11月15日（土）、16日（日）

会場：大阪府 インテックス大阪 5号館

問い合わせ先：キョードーインフォメーション（0570-200-888） 詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/55779

■＜FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026＞ 日程：2026年2月1日（日）

会場：東京都 東京ドーム

時間：開場 15:00 / 開演 17:30

特設サイト：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/special_live_2026

◾️＜FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025＞ 2025年10月8日（水）台北 会場：Zepp New Taipei

2025年11月8日（土）上海 会場：久事・上海商城劇院

2025年11月29日（土）ソウル 会場： 光云大学 東海文化芸術館

詳細は：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/51924