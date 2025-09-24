Number_iの巨大街頭広告がニューヨークタイムズスクエアに登場！地上約152メートルで存在感を放つ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iの2ndフルアルバム『No.II』のリリースを記念し、Spotifyの巨大街頭広告がニューヨークタイムズスクエアに登場した。

■Number_iアルバム『No.II』をリリース

今回の巨大街頭広告が登場したのは、ニューヨークタイムズスクエアの真ん中に位置するTwo Times SquareとDuffy’s Duo。Two Times Squareのいちばん上のサイネージは地上約152メートルに位置し、タイムズスクエア全体を見下ろす形となっており、圧倒的な存在感を放った。

Number_iは、9月22日に待望の2ndフルアルバム『No.II』をリリースした。今作は9月15日に先行配信された「Numbers Ur Zone」に加え、Billboard JAPANチャート、iTunesランキングでも1位を獲得した最新シングル「未確認領域」や、2025年上半期を彩るBillboard JAPAN急上昇ソング・チャート“JAPAN Hot Shot Songs”で堂々の1位を獲得した「GOD_i」など、各メンバーがプロデュースを担当した楽曲を含む全16曲が収録されている。

ALBUM『No.II』

