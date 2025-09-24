Number_i¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢µðÂç¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¹¹ðÅÐ¾ì¤â
Number_i¤¬¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï9·î15Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Billboard JAPAN¥Á¥ã¡¼¥È¡¢iTunes¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ä¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤òºÌ¤ëBillboard JAPANµÞ¾å¾º¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈJAPAN Hot Shot Songs¡É¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ØGOD_i¡Ù¤Ê¤É¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´16¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢Spotify¤ÎµðÂç³¹Æ¬¹¹ð¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎµðÂç³¹Æ¬¹¹ð¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëTwo Times Square¤ÈDuffy¡Çs Duo¡£Two Times Square¤Î°ìÈÖ¾å¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ÏÃÏ¾åÌó152¥á¡¼¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢Á´ÂÎ¤ò¸«²¼¤í¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤òNumber_i¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¡¢µîÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
