lynch.、2ndリテイクアルバム『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』本日発売&配信開始
lynch.が、20周年を記念したリテイクアルバム第二弾『THE AVOIDED SUN / SHADOWS【数量限定盤】』を本日発売、そして各種音楽配信サービスで配信を開始した。
前作のリテイクアルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』に続き、インディーズ時代にリリースされた初期作品が新たにレコーディングされた本作。付属するBlu-rayには20周年の集大成となる東京ガーデンシアター公演に向けて書き下ろされた新曲「BRINGER」のミュージックビデオとそのメイキング映像が収録されている。様々な購入特典も用意されているのでチェックしてほしい。
10月12日からは東京・大阪・名古屋での発売記念サイン会も決定しているほか、本作を引っ提げて10月24日の大阪・BIGCAT公演を皮切りに全国14都市を巡る＜TOUR’25「THE AVOIDED SHADOWS」＞も控えている。さらに、12月28日には20周年プロジェクトを締めくくる＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞が東京ガーデンシアターにて開催予定だ。
◾️2ndリテイクアルバム『THE AVOIDED SUN / SHADOWS【数量限定盤】』
2025年9月24日（水）リリース
KIZC-90783〜6 ￥9,900（税込）
作品詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZC-90783/
1.LIBERATION CHORD
2.I’M SICK, B’CUZ LUV U.
3.ROARING IN THE DARK
4.ECDYSIS
5.FORGIVEN
6.ANEMONE
7.THE UNIVERSE
8.DAZZLE
9.ENEMY
10.PROMINENCE
11.FROM THE END
◆Disc.2：CD『SHADOWS』
1.LAST NITE
2.ADORE
3.MAZE
4.EVILLY
5.I DON’T KNOW WHERE I AM
6.AMBIVALENT IDEAL
7.THE BLASTED BACK BONE
8.SHADOWZ
9.CULTIC MY EXECUTION
10.MARROW
◆Disc.3：CD『BRINGER』
1.BRINGER（新曲）
2.AN ILLUSION
3.DOZE
4.A GLEAM IN EYE
5.ALL THIS I’LL GIVE YOU
6.JUDGEMENT
◆Disc.4：Blu-ray
・BRINGER（新曲）Music Video
・BRINGER（新曲）Music Video Making
◆購入特典
メーカー特典：A4クリアフィル ※対象店舗は後日発表いたします。
タワーレコード購入特典：A4クリアフィル
◆リリースイベント
『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』発売記念サイン会
10月12日（日）タワーレコード新宿店
10月25日（土）タワーレコード梅田NU茶屋町店
12月7日（日）タワーレコード名古屋パルコ店
※各店舗のイベント詳細・注意事項を確認の上ご参加ください。
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16372/
◾️旧譜キャンペーン
・特典：チケットホルダー
・対象店舗：
タワーレコード札幌パルコ店
タワーレコード新宿店
タワーレコード名古屋パルコ店
タワーレコード梅田NU茶屋町店
タワーレコード福岡パルコ店
KING e-SHOP
・実施期間：2025年9月22日（月）〜10月5日（日）閉店時迄
・詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16509/
■＜LIMITED 3 DAYS＞
2025年
10月13日（月・祝）〈MEN’S ONLY〉
10月14日（火）〈WOMEN’S ONLY〉
10月15日（水）〈SHADOWS ONLY〉
○3公演共通
会場：東京・Spotify O-WEST
スタンディング \7,000（税込 / D別）
-未就学児入場不可
-公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません
-チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可）
○チケット一般発売中
チケットプレイガイド
・ローソンチケットhttps://l-tike.com/lynch20th/
・イープラスhttps://eplus.jp/lynch/
※10/14 WOMEN’S ONLYは対象外
[問] DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
[総合info] サイレンエンタープライズ03-3447-8822
◾️＜TOUR’25「THE AVOIDED SHADOWS」＞
2025年
10月24日（金）大阪BIGCAT
10月26日（日）高松Olive Hall
10月27日（月）神戸VARIT.
11月1日（土）福岡DRUM LOGOS
11月3日（月・祝）鹿児島CAPARVO HALL
11月5日（水）広島SECOND CRUTCH
11月14日（金）富山MAIRO
11月16日（日）金沢EIGHT HALL
11月21日（金）仙台RENSA
11月22日（土）秋田Club SWINDLE
11月24日（月・休）函館 club COCOA
11月26日（水）札幌cube garden
12月5日（金）Live House 浜松窓枠
12月6日（土）名古屋DIAMOND HALL
オールスタンディング \7,000（税込 / D別）
-未就学児入場不可
-公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません
-チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可）
○一般発売（先着）
9月13日（土）10:00
【総合info】サイレンエンタープライズ03-3447-8822
◾️＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞
2025年12月28日（日）東京ガーデンシアター
16:00開場 / 17:00開演
◆座種・料金
・VIP席／車椅子VIP席 35,000円（税込）
-アリーナ前方
-パンフレット
-VIPパス・ストラップ
-12.28 VIP限定アクリルスタンド（全5種・終演後メンバーから直接手渡し）
※本券（チケット）発券時に発行されるアクスタ引換用の「副券」も必ずご持参ください
・アリーナS席／車椅子アリーナS席 10,000円（税込）
-パンフレット
・バルコニー S席 10,000円（税込）
-第1バルコニー（3階）前方
-パンフレット
・一般指定席／一般車椅子席 5,500円（税込）
※未就学児入場不可
※公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません
※チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可）
◇オフィシャル先行（抽選）
受付期間：9月20日（土）15:00〜9月29日（月）23:59
受付URL：https://l-tike.com/lynch20th/
対象席種：S席・一般席（第2希望まで）
制限枚数：4枚（車椅子席は2枚）
・一般発売（先着）
2025年10月18日（土）10:00
【総合 info】サイレンエンタープライズ 03-3447-8822
関連リンク
◆lynch. オフィシャルサイト
◆lynch. オフィシャルX
◆lynch. オフィシャルYouTubeチャンネル
◆lynch 20th ANNIVERSARY PROJECT 特設ページ