KTCHANが、10月よりZIP-FM「NONSTOP CALLING」のコーナーレギュラーに決定したことを発表した。
「NONSTOP CALLING」は、J-POPをはじめ、ROCK、HIPHOP…と幅広いジャンルの楽曲を届けるZIP-FMのプログラムだ。コーナーレギュラーは「NONSTOP CALLING」のナビゲーターを務める小林拓一郎氏とのタッグで臨む。TBSラジオで現在放送している「CITY CHILL CLUB」内のコーナーレギュラー「MUNYA MUNYA」に続き、ラジオDJとしての幅もどんどん広がっていくことになりそうだ。
コーナーレギュラーの発表に伴い、10月8日にリリースするデジタルシングル「ホントウノコト。」が同番組で初オンエアされた。新曲「ホントウノコト。」は、愛しているはずの彼への恋心が薄れかけ、別れを告げた方がいいかもしれないとなんとなく思っているけどなかなか切り出せなく、「モヤモヤ」している気持ちを表現した楽曲だという。
◾️#KTCHAN コメント
今回の作品は、愛し合っている2人から始まる曲で、私自身今までにない視点から、リリックを書きました。
彼に好きになってもらうために買った香水が、月日が流れ無くなっていくに連れて、
気持ちにも変化が訪れはじめている・・・
10/8リリースですが、2日前の10/6が私の誕生日で、21歳になります。
20歳の自分よりもちょっぴり大人になった作品に仕上がったと思います。
ぜひ聴いていただけると嬉しいです。
今後、中部地区でさらなる“KT劇場”が展開されることだろう。SNSから詳細は発表されていくので、ぜひチェックして欲しい。
◾️デジタルシングル「ホントウノコト。」
2025年10月8日（水）配信
@LABEL1.99
◾️ZIP-FM「NONSTOP CALLING」
●番組概要
放送局：ZIP-FM（77.8FM）
番組名：NONSTOP CALLING（ノンストップコーリング）
番組内容：深夜 24 時でもラジオも、音楽も、鳴り止まない！
J-POP をはじめ、ロック、ヒップホップ…と
幅広いジャンルの楽曲をお届けする1時間プログラム。
放送日時：毎週火曜日 24:00〜25:00
Navigator：小林拓一郎
番組Twitter：@NONSTOP_CALLING（https://x.com/NONSTOP_CALLING）
番組Twitterハッシュタグ：#ノンスコ
●ZIP-FMとは
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得。
WEBSITE：https://zip-fm.co.jp/
Instagram：@zipfm77.8（https://www.instagram.com/zipfm77.8/）
Twitter：@zip_special（https://twitter.com/zip_special）
