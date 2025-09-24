9月22日放送の『帰れマンデー見っけ隊！！』（テレビ朝日系）で起きた、致命的なテロップミスに対してSNSで指摘が集まっている。

「この日、タカアンドトシら一行は、栃木県日光を旅しました。日光東照宮を訪れた際、ある豪華な門を前に、飯尾和樹さんが『きれいだねぇ』と感嘆すると、Mattさんや土屋アンナさんも『すごいね』『すごいよ』と声をあげました。続けて土屋さんが『これ、人の手だけで造ってるんだもんなあ』と感動していたのです」（芸能記者）

彼らが見つめていたのは、日光東照宮の代表的建築である陽明門。国宝に指定されている貴重な文化財だ。現在の主要な社殿は、寛永13（1636）年、3代将軍徳川家光により造営がおこなわれたものだが、土屋のしゃべりに合わせて「1936年 徳川家光が金箔24万枚を使用し造営」というテロップが約10秒にわたって表示されていた。正しくは1636年である。300年も時代を間違えていたのだ。

当然、イージーミスにX上ではツッコミが相次いだ。

《1936年？に家光いるわけねぇ》

《帰れマンデー間違ってますやん》

《300年間違えてる》

1636年は江戸時代初期だが、1936年は昭和11年で、二・二六事件が起きた年。家光が昭和に生きているはずがないという当然の指摘だ。放送作家が語る。

「神社仏閣や城など、歴史的建造物を扱う番組であれば、専門家に監修をお願いすることも多く、こうしたテロップミスなどは事前に発覚するものです。しかし、今回はバラエティ番組だっただけに、チェック体制が緩かったのではないでしょうか。

とはいえ、専門家でも議論がわかれるようなマニアックな問題ではなく、スタッフが手元の資料と照らし合わせれば、間違いに気づけるはずですが……」

だが、9月23日時点では、番組の公式Xなどで訂正されている気配はない。

「テレ朝はバラエティ番組も人気の一方、『池上彰のニュースそうだったのか！！』や『林修の今知りたいでしょ！』といった教養番組もあり、視聴者から一定の信頼を得ています。ミスには気をつけたいところですね」（同前）

東照宮に見とれて、チェックが甘くなったのだろうか。