立花日菜、1stアルバム『HOLIC』本日発売。3都市を巡るフリーライブ開催決定
立花日菜の1stアルバム『HOLIC』が、本日9月24日に発売・配信リリースされた。
きゃにめ盤・初回限定盤に封入されるBlu-rayにはアルバムリード曲「Pink Twinkle Wink」のMVやMaking Videoに加えて、アルバムのMakingを収録。さらに、きゃにめ盤は豪華特殊BOX仕様、3種類のアクリルスタンドが付属する。ミニフォトブック、ランダムトレカといった、きゃにめ盤・初回限定盤・通常盤それぞれ異なる封入特典が付いてくる。
またきゃにめ盤・初回限定盤・通常盤の共通特典として、12月28日になかのZERO大ホールで開催される、＜Tachibana Hina 1st concert 「LIVE IN HOLIC」＞の優先販売申込券が封入される。本アルバム(きゃにめ盤、初回限定盤、通常盤)の購入者は本日から先行抽選に応募することが可能だ。
またアルバムの発売を記念して、仙台、大阪、東京でのフリーライブ開催が決定した。詳細は改めて発表。そして、配信リリースを記念し各音楽配信サービスで、全員にボイスメッセージや限定カットがプレゼントされるキャンペーンや、豪華賞品が当たるキャンペーンを開催中。
＜Tachibana Hina 1st concert 「LIVE IN HOLIC」＞
https://tachibanahina.com/news/archives/455
◇開催概要
・日程：2025年12月28日(日)
・会場：なかのZERO 大ホール（〒164-0001 東京都中野区中野2-9-7）
・出演者：立花日菜
◇チケット
グッズ付きチケット：12,000円(税込)
通常チケット：8,800円(税込)
特典グッズ：ライブパンフレット(※パンフレット単体での販売は予定しておりません)
※全席指定
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
◇チケット販売スケジュール
パッケージ先行(抽選)
申込受付期間 2025年9月24日(水)〜2025年10月7日(火) 23:59
抽選結果発表 2025年10月10日(金) 19:00以降
支払手続期間 2025年10月10日(金) 19:00〜2025年10月13日(月) 23:59
支払方法：クレジットカード・コンビニ決済
発送方法：アプリ配信
※1st アルバム「HOLIC」(きゃにめ盤、初回限定盤、通常盤)をご購入いただいた方のみ申し込み可能
※1シリアルナンバーにつき2枚まで申し込み可能
＜1stアルバム「HOLIC」発売記念フリーライブ＞
https://tachibanahina.com/news/archives/437
・仙台公演
日程：2025年11月2日(日)
・大阪公演
日程：2025年11月9日(日)
・東京公演
日程：2025年11月23日(日・祝)
1stアルバム『HOLIC』
2025年9月24日(水)発売
・きゃにめ盤（CD+Blu-ray）：SCCG-00175 8,470円(税込)
https://canime.jp/product/SCCG000000175/
・初回限定盤（CD+Blu-ray）：PCCG-02459 5,280円(税込)
https://lnk.to/PCCG-02459
・通常盤（CD only）：PCCG-02460 3,300円(税込)
https://lnk.to/PCCG-02460
■CD収録内容
1.ラミラミ♡
作詞・作曲：鈴木裕哉 編曲：Yo-SK
2.Pink Twinkle Wink
作詞・作曲・編曲：PandaBoY
3.Dear my Soleil
作詞・作曲：草野華余子 編曲：やしきん
4.恋のハイテンション
作詞・作曲：阿部真央 編曲：渡辺拓也
5.最強？最高！Brave My Heart
作詞：畑亜貴 作曲：クボナオキ(M-AG) 編曲：フクイチモトキ(M-AG)、クボナオキ(M-AG)
6.Honey Bee
作詞：Zinee 作曲・編曲：Snail’s House
7.Unbalance Addiction
作詞・作曲・編曲：綿貫直行
8.I’m GAME!
作詞：烏屋茶房 作曲・編曲：emon(Tes.)
9.Stella
作詞：稲葉エミ 作曲：胗舘周平 編曲：樂、胗舘周平
10.この場所で、また
作詞：立花日菜 作曲：森元康介 編曲：中野雄太
■きゃにめ盤・初回限定盤Blu-ray内容
・「Pink Twinkle Wink」Music Video
・「Pink Twinkle Wink」Making Video
・Making of “HOLIC”
■きゃにめ盤仕様・封入特典
仕様：豪華特殊BOX、アクリルスタンド3種類付属
封入特典：25/12/28 1st LIVE 優先販売申込券、フルカラーミニフォトブックA、ランダムトレカ(計6種)
■初回限定盤仕様・封入特典
仕様：三方背BOX
封入特典：25/12/28 1st LIVE優先販売申込券、フルカラーミニフォトブックB、ランダムトレカ(計6種)
■通常盤封入特典
25/12/28 1st LIVE 優先販売申込券、ランダムトレカ(計6種)
