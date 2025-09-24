これは嘆いても致し方なしか。ぺこぱの松陰寺太勇が9月23日、「第12回ヤングダービー開幕SP 次世代ブレイクネクスト」に生出演。地元・山口県でのライブでスベった過去を明かした。

【映像】ぺこぱ、地元で大スベリの過去

当番組は文字通り、ボートレース宮島で9月23日から28日まで開催のPGI「第12回ヤングダービー」にスポットを当てた特番。一同で舟券を予想する中、「このレースには広島出身の方がいないけど、やっぱり地元でやるというのは有利なんですか？」との質問が飛んだ。

これにボートレース解説を務めたLLR・福田恵悟は「めちゃめちゃ有利です」と即答。「ずっとここで練習しているんで」と述べ、「ボートレースは結構、景色で見るんです。対象物とかを決めて、それでスタートしたりする。より慣れてる景色のところで走った方が有利です」と説明した。

その流れで、松陰寺は「俺たち、地元でライブしたけど、スベったよな」と回想。相方のシュウペイが「えっと、山口で？」と笑った後に「松陰寺さんが、主に」と付け加える中、「なんかハードルが高すぎたみたい」と苦笑した。

続けて、ABEMAアナウンサー・西澤由夏の「温かくなかった？」との質問には「温かいは温かいんだけど、あんまり笑ってくれなかった」と返答。シュウペイが「『ただいま！』って言ったら、なんかそうでもなかった」とも告げると、松陰寺は「『いつ出てったの？』って感じだったからね」と振り返った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

