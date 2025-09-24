お笑いコンビ、ウエストランドの河本太（41）が、23日放送のテレビ東京系「即今日話〜今日の出来事だけのトークバトル〜」に出演。家族とのエピソードを語った。

同番組は収録当日の出来事だけを真夜中に話す、出来立てホヤホヤの過酷トークバトルを行っていく内容。

河本は「仕事が昨日の夕方から朝まで、福島でロケがあって、昼くらいに家帰ってきて、徹夜でロケしてたんで疲れて風呂入ってパンイチでソファで寝てたんですよ」と家でのエピソードを語り始めた。

河本は「そうしたら、昼過ぎくらいに小学3年生の娘が帰ってきて、なぜか知らないですけど友だちをいっぱい連れてきたんですね。寝てたんで、娘も僕がいること知らなくて、クーラーのきいてるリビングに入ってきて、僕がパンイチで寝てるわけじゃないですか。僕、足にタトゥー入ってるじゃないですか」と語ると、井口は「メッシくらいタトゥー入ってる」とイジった。

河本は「小学3年生からしたら衝撃じゃないですか、メッシの足は。娘もテンパって、顔真っ赤にして、僕にタオルケットをかけてくれた」と語った。