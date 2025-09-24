明日の『あんぱん』アンパンマンのテレビアニメが完成 “嵩”北村匠海の名が日本中に広まる
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」（第129回）が9月25日に放送される。
【写真】嵩（北村匠海）もついに人気漫画家となる
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第129回あらすじ
2年がかりで完成したテレビアニメ『それいけ！アンパンマン』が放送され、のぶと嵩をはじめ、それぞれが思いを巡らせる。こうしてアンパンマンとやないたかしの名は日本中に広まることとなる。
嵩は人気漫画家となり、スケジュールの調整をするのぶ。そんなある日、のぶがある場所へ出かける…。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】嵩（北村匠海）もついに人気漫画家となる
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
2年がかりで完成したテレビアニメ『それいけ！アンパンマン』が放送され、のぶと嵩をはじめ、それぞれが思いを巡らせる。こうしてアンパンマンとやないたかしの名は日本中に広まることとなる。
嵩は人気漫画家となり、スケジュールの調整をするのぶ。そんなある日、のぶがある場所へ出かける…。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。