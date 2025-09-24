反抗期のモヤモヤは“筆”が解決！？「あんなにイライラしてたのに」娘の背中を押してくれた『先生の言葉』

やることなすことイライラしてしまう、反抗期の中学2年生の娘。

そんな娘ですが、幼い頃から習っている書道教室には文句一つ言わずに通い続けています。

その理由を先生から聞いてみると！？

筆者の友人D子から聞いた、娘の反抗期エピソードを紹介します。

反抗期の娘

反抗期は難しいもので、一対一で真正面から向き合いすぎると煮詰まってしまうことも多いようです。

しかし、そのイライラやモヤモヤを発散できる何かを見つけることができれば、上手にその時期を乗り越えられるのかもしれませんね。

【体験者：40代・会社員、回答時期：2025年6月】

