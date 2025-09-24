敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打無失点、8奪三振と力投した。降板直後に映った姿を米実況席が称賛していた。

3-0でリードする6回2死一、二塁。大谷は変化球でモレノを中直に打ち取った。無失点で降板するも何か納得いかないような表情。右手で頭を叩き、しきりに首を傾げた。ベンチではプライヤー投手コーチと会話し、投球の動作を見せていた。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、実況のジョー・デービス氏が「不満が溜まっているように見えましたね」と反応。「今の回の最後にハードコンタクトされました。彼は完璧主義者ですからね。最初の13人の打者のうち8人を三振に取りましたが、最後の2回は三振はありませんでした。三振の数に満足していないわけではないと思いますが、最後の2回に制球が低下したと感じていたのかもしれません」と推測した。

その後、ベンチでの様子が映されると、解説のジェシカ・メンドーサ氏は「マーク・プライヤーコーチとショウヘイがこのようにずっと会話しているのは素晴らしいですね。彼が感じていること、さきほどの回で降板した時の不満などすべて、自分の気持ちを話しています。自分がやりたかったことはこうなんだと、日記をつけていたかのように、まだその瞬間にいるかのように話をしています」と、無失点でも仕事を怠らない大谷の振る舞いを称賛していた。



（THE ANSWER編集部）