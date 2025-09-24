RJたちをイメージしたメニューやオリジナルデザインのグッズ！くら寿司「BT21」タイアップキャンペーン
くら寿司にて「BT21」とのタイアップキャンペーン第3弾の開催が決定！
特別なグッズが「ビッくらポン！」に投入されるほか、くら寿司オリジナルデザインのグッズプレゼント、ステッカー付き特別メニューも登場します☆
くら寿司「BT21」タイアップキャンペーン
開催期間：2025年10月3日（金）〜10月30日（木） ※無くなり次第終了
開催店舗：全国の「くら寿司」店舗
※「くら寿司 大阪・関西万博店」では実施されません
回転寿司チェーン「くら寿司」で、「LINE FRIENDS」のグローバル人気キャラクターブランド「BT21」とタイアップした、第3弾となるキャンペーンを実施。
「BT21」は、魅力溢れる外見と個性あるコンセプト、ストーリーで、世界中の若者に愛されるキャラクターとして人気を博す「LINE FRIENDS」のキャラクターブランドです。
今回のタイアップキャンペーンでは、各キャラクターをモチーフにしたタイアップメニューが登場。
キャラクターのカラーをイメージした握りやデザート、ドリンクとなっており、それぞれオリジナルのステッカーが付いてきます。
また「ビッくらポン！」で当たりが出ると、全種類集めたくなる各キャラクターの“フィギュア”や、パステルカラーのイラストがかわいい“缶バッジ”、ストリート風アートの“アクリルステッカー”など、特別なグッズがもらえます。
そして、くら寿司オリジナルデザインのクリアファイルやクッションチャームといった貴重なグッズも登場。
第1弾・第2弾の計2回にわたり、税込2,500円の会計ごと（※）にプレゼントされます☆
※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）
RJとTATAのまぐろとびこチュモッパ
価格：280円
販売期間：2025年10月3日（金）〜10月30日（木）
※お持ち帰り不可
「RJ」と「TATA」をイメージしたお寿司。
韓国の家庭料理であるチュモッパを握りにアレンジし、とびこのプチプチ食感とたくあんの歯ごたえがクセになります。
また、フレーク状の韓国のりをごま油等で香ばしく炒めたジャバンのりが味のアクセントになっています。
CHIMMYとSHOOKYのチョコバナナパフェ
価格：530円
販売期間：2025年10月3日（金）〜10月30日（木）
※お持ち帰り不可
「CHIMMY」と「SHOOKY」をイメージしたチョコバナナパフェ。
サクサク食感のチョコフレークを土台に、ふわふわのカットスポンジとなめらかなチョコホイップを重ね、濃厚なチョコポーションアイスと甘みたっぷりのバナナをトッピング。
仕上げにチョコソースとザクザク食感の黄色のシュガースプレーで鮮やかに彩った、飽きのこない食感と味わいを楽しめるスイーツです。
MANGとCOOKYとKOYAのピーチサイダーゼリー
価格：530円
販売期間：2025年10月3日（金）〜10月30日（木）
※お持ち帰り不可
「COOKY」「KOYA」「MANG」をイメージしたカラフルなサイダー。
フルーティーなピーチソーダにぷるぷる食感のサイダーゼリーを合わせ、ぶどうのホイップをトッピング。
ラズベリー顆粒の甘酸っぱさが味を引き締める、華やかなドリンクです。
※一部店舗では価格が異なります
※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります
「ビッくらポン！」で当たる！くら寿司 「BT21」オリジナルグッズ
実施期間：2025年10月3日（金）〜10月30日（木）
※無くなり次第終了
※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」を楽しめます。
店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れると、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」
「ビッくらポン！」で当たりが出ると、「BT21」の特別なオリジナルグッズがもらえます。
フィギュア
種類：全7種
「KOYA」「RJ」「SHOOKY」「MANG」「CHIMMY」「TATA」「COOKY」の7人がデザインされたかわいいフィギュア。
ボールチェーン付きなので、バッグなどにぶら下げて持ち歩けます。
缶バッジ
種類：全10種
スイーツに囲まれて幸せそうな「BT21」の缶バッジ。
何個でも欲しくなる、推し活の定番グッズです。
アクリルステッカー
種類：全10種
ステッカーは、まるでレコードのようなおしゃれなデザイン！
スマホなどのデコレーションにぴったりのグッズです。
くら寿司 「BT21」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン
税込2,500円の会計ごとに、オリジナルデザインのクリアファイルなどをプレゼント！
※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）
【第1弾】クリアファイル
実施期間：2025年10月3日（金）〜無くなり次第終了
種類：全4種
配布数：合計で先着30万名限定
カラフルなクリアファイルをプレゼント！
くら寿司ならではのデザインがキュートです。
【第2弾】クッションチャーム
実施期間：2025年10月17日（金）〜無くなり次第終了
種類：全7種
配布数：合計で先着30万名限定
お寿司のようなボールや風船と遊ぶ、「BT21」のキャラクターたち。
クッション型のかわいらしいチャームは、何個でもコレクションしたくなるグッズです☆
「LINE FRIENDS」のグローバル人気キャラクターブランド「BT21」のグッズが盛りだくさん！
くら寿司の「BT21」とのタイアップキャンペーン第3弾は、2025年10月3日（金）よりスタートします。
