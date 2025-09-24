中森明菜×ZOZOVILLAコラボ第3弾はCONVERSE・Leeの限定アイテム「様々な世代のみなさまに楽しんでいただきたい」
中森明菜と、ZOZOTOWNのラグジュアリーカテゴリー「ZOZOVILLA」のコラボレーション企画第3弾として、CONVERSEおよびLeeとの限定アイテムが10月1日よりZOZOVILLA限定で受注販売される。
コラボレーション企画『AKINA NAKAMORI 60th Birthday Special Collaboration with ZOZOVILLA』第3弾では、中森本人が監修を務めた全5型のスペシャルアイテムを展開。CONVERSE『ALL STAR TREKWAVE HI』のコラボ限定モデル1型（1万9800円）、Leeのデニムジャケット2型（1万6500円）、ジーンズ2型（1万3200円）がラインナップされ、いずれのアイテムにも本人の直筆サインがプリントまたは刺繍で施されている。
ルックには中森本人がモデルとして登場。自然体でありながら洗練された印象の佇（たたず）まいが、エレガンスと静けさを兼ね備えたコラボレーションアイテムの魅力を引き立てている。
さらに、10月4日から10月13日までの期間、千葉・ZOZOSTUDIO COFFEEにてポップアップイベント『AKINA NAKAMORI 60th Birthday Special Collaboration with ZOZOVILLA』が開催される。会場ではアイテムおよびルックの展示（販売なし）に加え、中森をイメージしたオリジナルドリンクも提供される。入場は無料で、イベントの詳細はZOZOVILLA公式インスタグラムで随時案内される。
そのほかにも展示企画として、CONVERSEの「White atelier BY CONVERSE 福岡店」（10月1日〜10月27日）とLeeの「POP-UP なんばパークス店」（10月1日〜10月26日）にて、コラボアイテム全型の展示が行われる。いずれも展示のみで販売は行われない。
また、10月1日午前0時に中森の公式YouTubeチャンネル『AKINA NAKAMORI OFFICIAL』で公開される楽曲動画にて、同コラボアイテムが衣装として使用されることも決定している。
■中森明菜 コメント
今回のZOZOVILLAさんとのコラボでは、CONVERSEさんとLeeさんともご一緒させていただき、限定アイテムを製作しました。デニムジャケットはメンズ・レディースそれぞれ、シルエットや丈の長さにこだわりました。また、レディースジーンズはカットオフに、スニーカーはクールなオールブラックに、様々な世代のみなさまにファッションを楽しんでいただけるよう想いを込めてプロデュースしたアイテムです。ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。
■受注販売概要
受注期間：10月1日（水）正午 〜 10月27日（月）午前11時59分
お届け時期：2026年5月下旬予定
※受注販売終了後に再販売される可能性あり
