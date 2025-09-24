ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）がファウンダーを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」は２４日、オンラインで会見を開き、キルギス共和国で１０月２６日に開催する「−ｖｏｌ．３」の目玉カードとして、元世界２階級王者ルイス・ネリ（３０）＝メキシコ＝が、ＷＢＣアジア・フェザー級王者サタポーン・サアット（２２）＝タイ＝とノンタイトル同級１０回戦を行うことを発表した。拠点のメキシコから出席したネリは「俺はこの試合に勝って、もっと強い相手とビッグマッチをやりたい」と、前ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級世界王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝との対戦を目指す考えをぶち上げた。

今年２月の再起戦で亀田京之介（２６）に７回ＴＫＯ勝ちしたネリは、７月に「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」と契約。初戦はタイのアジア王者との対戦となるが、「まずはこの試合で自分のレベルを証明してアピールしたい」と意気込み、今後については「自分にとってスーパーバンタム級がベストウエートだが、今は井上尚弥が４団体統一王者として君臨していてハードルが高いので、フェザーでチャンスがあれば３階級制覇を目指したい。それが叶ったら、スーパーバンタムに戻すかもしれない」と展望を明かした。

また、来春に東京ドームで開催が計画されている井上尚弥（３２）＝大橋＝と中谷の頂上決戦については「中谷が勝つんじゃないか」と予想を明かした。昨年５月の東京ドームで、井上からプロ初ダウンを奪っている悪童は「（今年５月）カルデナスが左フックで井上からダウンを一度取ったが、自分が（井上から）ダウンを奪ったのも左フックだった。井上尚弥はああいうフックを苦手にしているんじゃないか。中谷は長身でリーチが長くてカルデナスとスタイルが似ている。うまくかみ合えば中谷が勝つのではないか」と考察した。

その上で今後、中谷との対戦を希望するネリは「最も望んでいるカードだ。中谷には勝てる自信がある。彼のスタイルは俺にとってやりやすいので」と意欲。また、将来フェザー級に上げた後の井上とリベンジマッチをやる可能性についても「もちろんやりたい。もし自分がフェザー級で世界王者になっていたら、リベンジのチャンスが欲しい」と意欲を燃やし、「前回の試合（昨年５月）はダウンを取った後、コーナー際での戦術にミスがあって後悔がある。今度こそ勝つ自信がある。ただし、日本は遠いし、食事も環境も違ってコンディションがつくりにくかったので、メキシコか米カリフォルニアでやりたい。井上は強い偉大な王者で、（前回の対戦は）自分の実力が足りなかったが、リベンジマッチをやるなら日本以外の違う場所でやりたい」と語った。