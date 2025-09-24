ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢2¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡¡Åê¼êÉüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î6²ó8KÌµ¼ºÅÀ¡¢ºÇÂ®162.8Ò¡¡ÄÌ»»100»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¹¥Åê
¢£MLB¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡É¤Ç½Ð¾ì¡£Åê¼êÉüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î6²ó91µå¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ5¡¢Ã¥»°¿¶8¡¢»Í»àµå0¡¢¼ºÅÀ0¡¢ºÇÂ®¤Ï162.8Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4¡¼0¤Ç¥ê¡¼¥É¡¢ÂçÃ«¤Ïº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
Á°²óÅÐÈÄ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ç¤Ï5²ó¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È´°àú¤ÊÆâÍÆ¤âµß±ç¿Ø¤¬µÕÅ¾¤òµö¤·¡¢¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ä¤«¤º¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÄÌ»»100»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£1²ó¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È2»à¤òÃ¥¤¦¤È¡¢23Ç¯¤Î¿·¿Í²¦C.¥¥ã¥í¥ë¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÍÞ¤¨»°¼ÔËÞÂà¤È¤·¤¿¡£
Ä¾¸å¤Î2²óÉ½¤Ë¤ÏT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê32¡Ë¤Ë25¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÏÂ³¤¯2²ó¤â2Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ÇÁö¼Ô¤ò½Ð¤µ¤º¡£¤·¤«¤·3²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÂÇµå¤ÏÂçÃ«¤Îº¸¼ê¼óÉÕ¶á¤ò½±¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶¯½±¤ÎÅö¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µå¾ì¤Ï°ì½Ö¥Ò¥ä¥ê¤È¤Ê¤êD.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¤¬ÂçÃ«¤ÏÂ³Åê¡£¤½¤Î¸å¤â¥ê¥º¥à¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
ÃæÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿4²ó¡¢ÂçÃ«¤ÏÀèÆ¬¤ÎK.¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ËÃæ°ÂÂÇ¤òµö¤·Áö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¯3ÈÖ¡¦¥¥ã¥í¥ë¤ò162Ò¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¸åÂ³¤òÍÞ¤¨Ìµ¼ºÅÀ¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ5²ó¤â1»à¤«¤éÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¬ËÜÎÝ¤ÏÆ§¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È5²óÎ¢¤Ë¤Ï2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£3¡¼0¤È3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÂçÃ«¤Ï6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ë¤È1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤ËÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¡¢¤³¤Î²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£7²óÉ½¤Ë¤ÏB.¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¡Ê27¡Ë¤¬¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á4ÆÀÅÀÌÜ¡£7²óÎ¢¤Ï2¿ÍÌÜ¤ÎJ.¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ê26¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡£ÂçÃ«¤Ï6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï´û¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê5»î¹ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£