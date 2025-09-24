マリメッコの“青ウニッコ”がかわいすぎる。アジア限定ホームコレクションをゲットしよ
フィンランドのデザインハウス「Marimekko（マリメッコ）」から、爽やかなスカイブルーのUnikko（ウニッコ）をまとったホームコレクションが、アジア限定で登場。
全国のマリメッコストアおよび公式オンラインストアなどで、9月26日（金）より順次販売がスタートします。
今回の新作は、毎日の暮らしを彩るテーブルウェアや、持ち歩きに便利ながま口ポーチやバッグなど、全7型がラインナップしましたよ。
「マリメッコ」にスカイブルーのUnikkoマグなどが登場
マリメッコから登場したのは、テーブルウェアとファブリックアイテム。
テーブルウェアには、スカイブルーのPikkuinen Unikkoをあしらった、日常使いに便利な2.5dlと4dlのマグカップ、20cmプレートの3型がそろいます。
「Pikkuinen Unikko 2.5dl マグカップ」（税込4180円）は、おやつタイムの紅茶やデスクワークのコーヒーブレイクにぴったりです。
「Pikkuinen Unikko 20cm プレート」（税込5280円）は、日常はもちろん、パーティーなどの特別なシーンでも、テーブルを華やかに彩ってくれますよ。
がま口ポーチやトートはオレンジがアクセント◎
ファブリックアイテムは、ダークブルーとウォームオレンジをポップに組み合わせたMini Unikkoのがま口ポーチや巾着、バッグの全4型でお目見えです。
横長フォルムの「Mini Unikko ポーチ」（税込5060円）は、メイク小物の収納に便利そう。
「Mini Unikko ポーチ」（税込5500円）も、がま口タイプでストレスフリーに開閉できます。
「Mini Unikko 巾着」（税込5280円）は、巾着型のポーチ。マリメッコのロゴが、ワンポイントになっています。
旅行の際に下着を入れたり、小物を入れたりしてもよさそうですね。
「Mini Unikko ファブリックバッグ」（税込8140円）は、ウニッコがギュッとちりばめられたデザインがポップな雰囲気。
折りたたんでもかさばらなさそうだから、バッグに忍ばせておくのもいいかもしれませんね。
秋の夜長にマリメッコのベッドルームアイテムはいかが？
9月19日には、マリメッコらしい鮮やかで大胆な配色と、アメリカ・ニューヨークのアーティスト、マイヤ・イソラ氏のアーカイブストライプを組み合わせたオンライン限定コレクションがお目見え。
リラックスした雰囲気が漂う、秋の夜長にぴったりなデュベカバーやパジャマ、日記、アイマスクなどがラインナップしましたよ。
「Puhveli Rastas 50×50cm クッションカバー」（税込1万8700円）は、リバーシブル仕様で、裏表2つのデザインを楽しめます。隅にあしらわれたリボンストラップが、とってもキュートですよね。
肌触りのやさしいコットン素材で、秋のリラックスタイムにもうってつけ◎
「Lukkari 4dl マグカップ」（税込5280円）や、
「Puhveli 2.5dl マグカップ」（税込4730円）など、テーブルウェアも販売されています。
スカイブルーのウニッコが爽やかで、この秋の気分にぴったり
スカイブルーのウニッコは、爽やかながらも温かみのある雰囲気がとっても魅力的。
秋の夜長を彩るマリメッコの新作アイテムで、ハロウィーンパーティーなどのイベントを楽しんでみてはいかがでしょう。
公式オンラインストア
https://www.marimekko.jp/
参照元：株式会社ルックホールディングス プレスリリース
