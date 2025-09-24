すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、9月25日午前9時から、「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」を販売する。

ほうじ茶ラテの豊かな香りと黒糖ゼリーのコクが調和した秋のドリンク「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」が、今年もすき家に登場する。

ほうじ茶ラテには、焙煎香の豊かな宇治棒ほうじ茶を使用している。今年は、昨年に比べて時間をかけ丁寧に抽出したほうじ茶を使うことで、より芳醇な香りを楽しめる一杯に仕上げた。深めに焙煎したほうじ茶のパウダーもブレンドしており、奥行きのある味わいを堪能できる。

また、沖縄県産の黒糖を使ったゼリーが、ほうじ茶ラテにコクとまろやかな甘み、ぷるんとした食感をプラスする。ほうじ茶ラテと黒糖ゼリーが絶妙に調和した、奥深い味わいの一杯を楽しんでほしい考え。

「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」は単品でもご購入が可能なため、外出けの際やおうちでほっと一息つきたい時の一杯にもおすすめだとか。ぜひこの機会に、すき家の「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」を飲用してほしいという。

［小売価格］

Mサイズ：290円

Lサイズ：390円

（すべて税込）

［発売日］9月25日（木）

すき家＝https://www.sukiya.jp