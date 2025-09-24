LGエレクトロニクス・ジャパンは、14インチの「LG gram 14」新モデル3種を、9月下旬より一部販売店にて順次発売すると発表した。

【画像あり】16.9mmの薄型が分かる新モデル3種外観・スペック一覧

「LG gram」は2016年の日本発売以降、軽量でスリムなコンパクトデザインでありながら、耐久性と長時間駆動、高性能を実現したモバイルノートパソコンのシリーズだ。14～17インチの画面サイズが展開されている。

今回展開される3モデルは、10月14日にWindows10のサポート終了を間近に控えていることを意識した発売だ。いずれのモデルも持ち運びを意識しつつも、バッテリー容量が72Wh搭載され、高解像度WUXGA(1920x1200)IPSディスプレイ採用と、スペックも妥協されていない。

今回販売される3モデルの中で最上位にあたる『14Z90S-GD87J』は、日本で展開する「LG gram 14」として初めて高速かつ大容量LPDDR5X 32GBメモリを搭載している。プロセッサーはインテル® Core™ Ultra 7プロセッサー 155H、ストレージはNVMe™ 1TB SSDを搭載しているので、AIを活用した作業やマルチタスクも高速で処理できる。

他に発売される2モデルは、搭載されているCPUやストレージ、メモリ内容を変えつつ、さまざまなニーズに対応できるラインナップとなっている。

出力にはThunderbolt™ 4端子が搭載された。40Gbpsまでのデータ転送をはじめ、最大5Kで60Hz(1秒間に60フレーム)までの映像出力、音声出力、充電(15Wまでの給電対応)をケーブル1本で同時に行える。その他にもHDMI出力端子×1、USB Type-A端子×2が搭載されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）