明治は、乳製品の栄養で毎日の健康（ヘルシー）な生活を応援するブランド「明治乳ヘルシーボトル」から、「明治1日分のカルシウム＋ビタミンD」「明治1日分の鉄分＋ビタミンB6、B12、葉酸」を、9月29日に発売する。

同品は、1日分のカルシウム＝ししゃも約10尾分1日分の鉄分＝ほうれん草約13株分を配合（出典：日本食品標準成分表（八訂）増補2023年）した。1日分の栄養素（カルシウム／鉄分）をサポートする栄養素（ビタミンD／ビタミンB6、B12、葉酸）を配合している。おいしく飲み切ることができ、利便性の高い700mlのキャップ付き容器となっている。

「明治乳ヘルシーボトル」シリーズは、手軽に栄養を摂取でき、健康（ヘルシー）をサポートしてくれる飲料。余すことなくフレッシュなうちに乳のおいしさを味わえ、使い勝手の良さを感じてもらえる700mlキャップ付き容器を採用している。

今回、同シリーズから「明治1日分のカルシウム＋ビタミンD」と「明治1日分の鉄分＋ビタミンB6、B12、葉酸」を発売する。「明治1日分のカルシウム＋ビタミンD」は、コップ1杯（200ml）に1日分（1日分の量は、栄養素等表示基準値（2025）に基づいている）のカルシウム（＝ししゃも約10尾分）と、カルシウムの働きをサポートするビタミンDを配合し、毎日続けやすくすっきりとした味わいとのこと。「明治1日分の鉄分＋ビタミンB6、B12、葉酸」は、コップ1杯（200ml）に1日分の鉄分（＝ほうれん草約13株分）と、鉄分の働きをサポートするビタミンB6、B12、葉酸（食品表示基準値では、18µg／100ml以上を葉酸入りと表示できる。同商品には葉酸が72µg／200ml含まれる）を配合し、毎日続けたくなるまろやかな味わいとのこと。700ml（コップ約3杯分）のキャップ付き容器で、食品のロスを気にすることなく、おいしく飲み切ることができ手軽に栄養を摂取してもらえる。

また、同商品は、現在の日本の酪農・乳業界で過剰在庫が問題となっている、脱脂粉乳を使用しており、国内生乳需給における課題の解決を図るという。同商品の発売を通じて、乳の価値向上および、市場の活性化を図るとともに、脱脂粉乳の有効活用による持続可能な酪農・乳業の実現にも貢献していく考え。

「明治生きた乳酸菌＋オリゴ糖」は、ごくごく飲める甘酸っぱくて爽やかな味わいで、脂肪0（「脂肪0」とは、脂質0.5g未満／100gのもの（食品表示基準））タイプの乳製品乳酸菌飲料となっている。「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン」と同じLB81乳酸菌（ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌）を使用し、コップ1杯（200ml）で1gのフラクトオリゴ糖を配合した。パッケージデザインは、白基調の背景色と水色のドットデザインで、乳酸菌飲料らしい爽やかですっきりとした味わいを表現した。「明治乳ヘルシーボトル」シリーズとして「明治1日分のカルシウム＋ビタミンD」「明治1日分の鉄分＋ビタミンB6、B12、葉酸」と共通のシリーズ名やロゴデザインを配置し、デザインフォーマットを統一することで、乳のおいしさや価値のさらなる伝達を図り、生活者の健康生活を応援するとともに市場の活性化に貢献していく考え。

［小売価格］225円（税込）

［発売日］9月29日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp