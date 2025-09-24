カルビーは、濃厚なバターの風味が味わえる「ポテトチップス しおバター味」を9月30日から全国のローソン店舗で数量限定発売する。なお、バターパウダー中のバターは北海道製造100％となっている。

カルビー ポテトチップス」シリーズは、今年9月に発売50周年を迎えたロングセラー商品。「うすしお味」「コンソメパンチ」「のりしお」などを定番に、これまで数千種類のフレーバーを発売してきた。

今回発売する「しおバター味」は、いつもと違うフレーバーにチャレンジしたいが、安心感があるブランドを選びたいという消費者に向けて開発した。「カルビーポテトチップス」シリーズのパッケージデザインや食感などは踏襲しつつ、定番と異なる濃厚なバターの味わいを楽しめる商品に仕上げている。カルビーは定番として「しあわせバタ〜」「しあわせ濃厚バタ〜」といった甘じょっぱいバターフレーバーを展開しているが、同商品は甘くないバター味とのこと。隠し味には「ポテトチップス うすしお味」と同じ昆布パウダーを使用した。

商品特長は、塩気を感じるバター味で、安心感のあるおいしさだとか。北海道製造バターを使用し、濃厚な風味とほどよい塩味がクセになる。

パッケージは、溶け出すバターの画像を中央にレイアウトし、濃厚さや味わいをわかりやすく表現した。左上には「カルビーポテトチップス」発売50周年のロゴも掲載している。

［小売価格］170円前後（税込）

［発売日］9月30日（火）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp