ノーベル製菓は、10月6日から、「キラふわグミ ソーダ味」を発売する。

昨年9月に第1弾のグレープ味を発売して以来、「キラキラかわいくておいしい！」とSNSで話題になり、“ふわシャリ食感”を楽しめる、新しいグミブランドとして支持を得ている。



「キラふわグミ ソーダ味」

今回、定番のグレープ味に加え、幅広い世代から人気のソーダ味を新たに発売する。

ふわっとした弾力に、シャリっとしたキラキラコーティングのクセになる噛み心地、そして噛むほどに広がる甘酸っぱくて爽やかな味わいが特長とのこと。

また、パッケージにはソーダ味をイメージした鮮やかなブルーのグラデーションに星のアイコンをあしらい、印象的なデザインに仕上げた。

「キラふわグミ ソーダ味」は、前作「グレープ味」に続く第2弾として、幅広い世代から人気のソーダ味を展開し、キラふわグミファンの期待に応えるとともに、さらなるブランドの成長を目指して開発に至った。

開発では、爽快感や清涼感をいかに“ふわシャリ食感”と調和させるかにこだわり、甘さと酸味のバランスを細やかに調整した。今回誕生した「ソーダ味」は、噛むたびに広がる軽やかな爽快感で、気分まで弾むような“ふわシャリ食感”を楽しめる自信作となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月6日（月）

ノーベル製菓＝https://www.nobel.co.jp