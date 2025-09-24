「盗まれたとは思わないが…」バロンドール投票２位のヤマル、父が不満を吐露！「何か奇妙なことが起きたと言わざるを得ない」
バルセロナに所属する18歳のスペイン代表FWラミネ・ヤマルの父が、今年のバロンドール投票結果に不満を抱いているようだ。スペインメディア『AS』が伝えている。
現地９月22日、“世界最高のフットボーラー”に贈られるバロンドールの授賞式がパリで開催。パリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが初受賞を果たした。
一方で昨季、公式戦55試合で18ゴール・25アシストを記録したヤマルは、各国記者による投票ランキングで２位となり、あと一歩届かず。21歳以下の最優秀選手に送られるコパ・トロフィーは、史上初となる２年連続受賞を果たしたものの、バロンドールは惜しくも逃す形となった。
同メディアによると、この結果にヤマルの父であるムニール・ナスラウイ氏は納得していないという。スペイン『El Chiringuito』のインタビューで、以下のように不満を吐露した。
「バロンドールが盗まれたとは思わないが、精神的ダメージだ。ラミネ・ヤマルは、間違いなく世界最高の選手なんだよ。私の息子だからというわけではない。ラミネはラミネだ…何か奇妙なことが起きたと言わざるを得ない。しかし、来年は我々のものだ。次のバロンドールはスペインのものになる」
そんな父とは対照的にヤマルは自身のインスタグラムに「神様のプランは完璧だ。頂点までたどり着くためには登っていかないといけない。コパ・トロフィーを２度受賞できて幸せだし、デンベレが過ごした素晴らしいシーズンと彼の受賞を祝福したい」と綴っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
現地９月22日、“世界最高のフットボーラー”に贈られるバロンドールの授賞式がパリで開催。パリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが初受賞を果たした。
一方で昨季、公式戦55試合で18ゴール・25アシストを記録したヤマルは、各国記者による投票ランキングで２位となり、あと一歩届かず。21歳以下の最優秀選手に送られるコパ・トロフィーは、史上初となる２年連続受賞を果たしたものの、バロンドールは惜しくも逃す形となった。
同メディアによると、この結果にヤマルの父であるムニール・ナスラウイ氏は納得していないという。スペイン『El Chiringuito』のインタビューで、以下のように不満を吐露した。
そんな父とは対照的にヤマルは自身のインスタグラムに「神様のプランは完璧だ。頂点までたどり着くためには登っていかないといけない。コパ・トロフィーを２度受賞できて幸せだし、デンベレが過ごした素晴らしいシーズンと彼の受賞を祝福したい」と綴っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介