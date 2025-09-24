惜しくもバロンドール受賞を逃したヤマル（右）と父（左）。（C）Getty Images

　バルセロナに所属する18歳のスペイン代表FWラミネ・ヤマルの父が、今年のバロンドール投票結果に不満を抱いているようだ。スペインメディア『AS』が伝えている。

　現地９月22日、“世界最高のフットボーラー”に贈られるバロンドールの授賞式がパリで開催。パリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが初受賞を果たした。

　一方で昨季、公式戦55試合で18ゴール・25アシストを記録したヤマルは、各国記者による投票ランキングで２位となり、あと一歩届かず。21歳以下の最優秀選手に送られるコパ・トロフィーは、史上初となる２年連続受賞を果たしたものの、バロンドールは惜しくも逃す形となった。
 
　同メディアによると、この結果にヤマルの父であるムニール・ナスラウイ氏は納得していないという。スペイン『El Chiringuito』のインタビューで、以下のように不満を吐露した。

「バロンドールが盗まれたとは思わないが、精神的ダメージだ。ラミネ・ヤマルは、間違いなく世界最高の選手なんだよ。私の息子だからというわけではない。ラミネはラミネだ…何か奇妙なことが起きたと言わざるを得ない。しかし、来年は我々のものだ。次のバロンドールはスペインのものになる」

　そんな父とは対照的にヤマルは自身のインスタグラムに「神様のプランは完璧だ。頂点までたどり着くためには登っていかないといけない。コパ・トロフィーを２度受賞できて幸せだし、デンベレが過ごした素晴らしいシーズンと彼の受賞を祝福したい」と綴っている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

