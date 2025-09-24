KDDIは、「au PAY ふるさと納税」で、au PAYカード、au PAY残高を選択し寄附をすると合計最大5％ポイント還元する「ラストチャンス カウントダウンウィーク」を開始した。期間は9月30日まで。

また、「au PAYマーケット」において先着ですべてのユーザーが利用できるクーポンが配布される「秋トク！クーポン祭」を開催する。期間は9月25日10時～10月2日9時59分まで。

ラストチャンス カウントダウンウィーク

「ラストチャンス カウントダウンウィーク」は期間中、キャンペーンサイトからエントリー後、au PAYカード、au PAY残高払いでの寄附金額合計に対して合計最大5％のau PAY マーケット限定Pontaポイントを還元する。なお、キャンペーン期間中およびポイント加算時点でau PAY ふるさと納税会員となる必要がある。

また、このほか実施中のキャンペーンと合わせると合計で100％還元となる。

秋トク！クーポン祭

「秋トク！クーポン祭」は9月25日10時～10月2日9時59分までの期間中、先着7000名限定で3000円以上の買い物で使える200円割引クーポンが配布される。またPontaパス会員限定で、3980円以上の買い物で使える400円割引クーポンや先着4000名限定で1万円以上の買い物で使える900円割引クーポンが配布される。