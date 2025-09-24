◇MLB ダイヤモンドバックス 5×-4 ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)

ドジャースは大谷翔平選手の好投も実らず、逆転負けを喫しました。

レギュラーシーズンはこの試合を含め残り6試合となっているドジャース。大谷選手が中6日で先発マウンドにあがりました。

その大谷選手は初回、先頭打者を内角のカットボールでバットを折るライトフライにするなど三者凡退の立ち上がり。すると2回表、5番のテオスカー・ヘルナンデス選手にホームランが飛び出しドジャースが1点を先制します。

3回には大谷選手が相手打者の打球を左手付近に受けるアクシデントがありましたが、後続を99.5マイル(約160.1キロ)のフォーシームで空振り三振に仕留めるなど圧巻の三者連続三振。4回にも2つの三振をマークするなど、この回までに8個の三振を奪い1点のリードを守ります。

打線は6回、大谷選手とフレディ・フリーマン選手が四球を選んでチャンスメークすると、T・ヘルナンデス選手のタイムリー3ベースで2点を追加しました。

大谷選手は今季最長となる6回のマウンドにもあがりましたが、2本のヒットを浴びこの試合初めてのピンチ。それでもセンターライナーでこの場面を切り抜け得点を許さず。6回91球、被安打5、8奪三振、与四死球0、無失点という内容で、2勝目の権利を持って降板しました。

7回には大谷選手とバッテリーを組むベン・ロートベット選手がドジャース移籍後初となるホームランでリードを広げます。しかしその裏、ドジャース中継ぎ陣が2ランホームランを浴びるなどこの回3失点。リードは1点に縮まります。

逃げ切りたいドジャースは8回、4番手のアレックス・ベシア投手がピンチを招きましたが無失点。しかし9回、タナー・スコット投手が先頭から死球と四球でピンチを作ると、犠牲フライで同点とされ、大谷選手の今季2勝目が消えます。さらに次打者にサヨナラ打を浴び、逆転負けを喫しました。

現在ナ・リーグ西地区で首位のドジャースですが、地区優勝へのマジックは「3」のまま。2位のパドレスがこの日勝利したため、ゲーム差は1.5に縮まりました。ドジャースはレギュラーシーズン残り5試合で、ダイヤモンドバックスと2試合、マリナーズと3試合を戦います。