「もう運命でしかない」みちょぱ、夫・大倉士門との「世界陸上」観戦ショット！ 「ラブラブだね」
モデルのみちょぱこと池田美優さんは9月23日、自身のInstagramを更新。夫で同じくモデルの大倉士門さんと東京・国立競技場で開催された世界陸上東京大会を観戦する様子を公開しました。
【写真】みちょぱ、夫婦で世界陸上観戦
「兄弟に見える夫婦」みちょぱさんは「東京2025世界陸上 DAY8、DAY9会場で観戦できました」とつづり、10枚の写真を投稿。観戦席から同大会を満喫する様子を公開しました。夫婦で仲良く観戦する姿も披露していて、2枚目では大倉さんの背中にみちょぱさんが覆いかぶさるようなショットも載せています。夫婦の変わらない仲の良さがうかがえる投稿です。
コメントでは「ラブラブだね」「上手く言えないけどこれだけ広い世界で顔がそっくりな男女が結婚してるなんてもう運命でしかない」「兄弟に見える夫婦」「2人とも幸せそうで何より」「ラブブエナジーいいな」など、称賛の声が寄せられています。
デート投稿をたびたび公開みちょぱさんはこれまでにもInstagramに、大倉さんとのお出かけの様子をたびたび投稿。12日には「少し前に山梨の知り合いの果樹園でシャインマスカット狩りさせてもらいました」と、夫婦で“シャインマスカット狩り”を楽しむショットも披露しています。今後の投稿も楽しみですね。(文:宍戸 奏太)
