「私の結婚指輪とそっくり」加藤清史郎、左手薬指の指輪を披露し話題に！ 「ご結婚されたのかと…」
俳優の加藤清史郎さんは9月23日、自身のInstagramを更新。左手薬指にはめられた指輪の写真を披露し話題を呼びました。
【写真】加藤清史郎の左手薬指の指輪
コメントでは「ご結婚されたのかと…」「私の結婚指輪とそっくり」「結婚指輪」と驚く声のほかに、「ワンピース超似合う〜」「私も伊吹と結婚したい人生だった」「あったはずの未来、切なすぎて泣けてきました」「オフショットありがとうございます需要ありまくりです」などドラマファンからも声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「私も伊吹と結婚したい人生だった」加藤さんは「『放送局占拠』あったはずの未来」「その時のオフショットを、今しかない！という気持ちで投稿してまーす」「指輪なんかもはめちゃって、ねー？？笑」などとつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は自撮りのソロショット、2，3枚目は加藤さんのものと思われる左手の写真です。左手の薬指にはシンプルなデザインの指輪がはめられており、ドラマで使用した結婚指輪のようです。
「泣いたよ、泣いた」20日にもドラマ『放送局占拠』のオフショットを公開した加藤さん。「なんだかとてもいい顔をしてる写真を」をとつづり、ソロショットを披露しています。ファンからは「清ちゃんお疲れ様でした 泣いたよ、泣いた」「めちゃくちゃかっこよかったよ〜」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
