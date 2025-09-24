◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月23日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算100試合目の登板は2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回を投げきり、今季最多91球で6回5安打無失点、8奪三振と好投した。しかし、チームは救援陣の乱調でサヨナラ負けを喫し、今季2勝目はならなかった。

初回は先頭・ペルドモを内角カットボールでバットをへし折り、右飛に仕留めるなど3者凡退と上々の立ち上がり。2回もモレノ、アレクサンダーを2者連続三振に仕留めると、バルガスもニゴロと打者3人で封じた。

1―0の3回は先頭・トーマスに3球目、真ん中付近の直球を狙われ、105・8マイル（約170・3キロ）のライナー性の打球がグラブをはめた左手首付近に直撃。投手強襲の内野安打を許したものの幸い大事には至らず続投。次打者・マキャンから3者連続三振を奪ってみせた。

4回は先頭・マルテに中前打を許したが、次打者・キャロルをファウルで粘られながらもこの日最速となる101・2マイル（約162・8キロ）の外角直球で見逃し三振。5回は1死からトーマスに右前打を許したが、続くマキャンを投ゴロ併殺に仕留めた。

投手復帰後、初めて6回のマウンドに上がると、1死からペルドモに右前打を許し、2死からはキャロルにも左前打を浴び、2死一、二塁と初めて得点圏に走者を背負った。それでもモレノを中直に打ち取り、汗を拭ってベンチに戻った。

大谷の降板後に精彩を欠く救援陣がこの日も失点を重ねた。大谷がマウンドを降りた7回に2番手ドライヤー、3番手エンリケスが計3失点。9回には5番手左腕スコットが犠飛とサヨナラ打を許し、今季10度目のセーブ機会失敗となった。