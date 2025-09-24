西武は24日、2026シーズンにベルーナドームで開催する西武主催の一軍公式戦を、専用の座席で観戦できる「シーズンシート2026」の新規申込み受付を本日より開始した。

シーズンシートは、ベルーナドームで開催する西武主催の一軍公式戦全試合が対象で、チケットが入手しづらい土日の試合や、例年人気のセ・パ交流戦もご自身の席で確実に観戦することができ、投手と打者の真剣勝負をゆったりとしたシートで堪能いただけるバックネット裏のプレミアムな空間から、1試合あたり約3,200円、年間209,000円（税込）から購入できるリーズナブルな内野席エリアまで、法人だけでなく個人のお客さまでも申込みが可能。申込みいただいた方限定の記念品やイベントなどさまざまな特典も付いてくる。

さらに、今回から従来の「紙チケット」に加え、「QRチケット」が選択できるようになり、ご自身のスマートフォンなどにQRチケットを表示することで入場ができるほか、家族や知人にチケットを送る際には、メールやLINEなどで手軽に共有でき、さらに観戦ができない試合のQRチケットは、公式チケットサイトの「ライオンズチケット」で、お客さま同士での売買が可能となった。

◆ 「シーズンシート 2026」新規販売概要

・販売期間：2025年9月24日（水）〜2026年2月27日（金）

・新規申込方法：お電話（0570-01-1950）または特設サイト内に設けたお問合せフォームにてご連絡ください。担当者より空席などをご案内いたします。

◆ 西川愛也選手 コメント

「いつもベルーナドームで熱いご声援をいただきありがとうございます。皆さんの応援が毎試合とても力になっています。シーズンシートは、お席に加えて僕たち選手も参加するオーナーさま限定のイベントもあります。来シーズンも、あなただけのお席でライオンズの試合を楽しんでいただけたらうれしいです。僕たちも優勝・日本一を目指して戦います。」