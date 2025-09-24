“韓流四天王第2世代”俳優ソン・スンホン、亡くなった母に温かいメッセージ「痛みのない場所で…」

俳優ソン・スンホンが母親を送った心境を伝えた。

【写真】ソン・スンホン、母の写真を公開

9月24日、ソン・スンホンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「お母さん！これまで本当にお疲れ様でした」と綴った。

この日、ソン・スンホンは母親と親しくピースサインを取っている写真を投稿した。写真のなかのソン・スンホン母子はカメラに向かって明るく微笑んでいる。

（写真＝ソン・スンホンInstagram）左からムン・ミョンオクさん、ソン・スンホン

ソン・スンホンは、「これからは痛みのない場所でゆっくり休んでください。また会う日、お母さんの胸に抱かれて『愛してる！会いたかった！』と思う存分話せる日を楽しみに待っているよ」と語った。

それとともに、ソン・スンホンは「お母さん！愛してる…愛してる…とてもとても愛してる！」として、「世界で1番可愛い息子スンホンが」と付け加えた。

去る9月21日、ソン・スンホンの母親ムン・ミョンオクさんが亡くなった。ソン・スンホンは深い悲しみのなか、当初予定されていたドラマ『かけがえのない私のスター』が放送を終えるインタビューを取り消した。

◇ソン・スンホン プロフィール

1976年10月5日生まれ。韓国・ソウル出身。1995年、俳優ソ・ジソブと共にSTORM第1期専属モデルとしてデビュー後、ドラマ『男女6人恋物語』『秋の童話』で一躍有名となる。2008年ドラマ『エデンの東』で「MBC演技大賞」大賞、男性人気賞など様々な賞を受賞した。2010年には松嶋菜々子と映画『ゴースト』で共演、アジアで絶大な人気を誇る韓流スターの1人に。代表作に映画『情愛中毒』『第3の愛』、ドラマ『マイ・プリンセス』『師任堂（サイムダン）、色の日記』『プレイヤー〜華麗なる天才詐欺師〜』など。