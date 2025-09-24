井上ヤマト、韓国YG傘下モデル事務所「KPLUS」と契約締結 フランス・イタリアに続く展開
【モデルプレス＝2025/09/24】モデルの井上ヤマトが、韓国YG entertainment傘下であるモデルアーティストエージェント「KPLUS」と契約を締結したことがわかった。
【写真】井上ヤマト、豪華コラボジュエリー
“井上ヤマト世界戦略プラン”の中、フランス、イタリアに続き、次の展開をアジア韓国に定めた。ファッション、音楽、アートと彼の表現は時代とともに多様に進化していくが、彼のメッセージである「I LOVE YOUからはじめよう！世界中をHAPPYに◆（◆は正しくはハートマーク）」は決して変わることはないという。（modelpress編集部）
