島崎遥香、紐キャミ姿で万博満喫「可愛い」「遭遇したかった」と反響
【モデルプレス＝2025/09/24】元AKB48の島崎遥香が23日、自身のInstagramを更新。大阪・関西万博を訪れたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】島崎遥香、万博レストランでのキャミ姿
島崎は「大阪・関西万博の思い出1」と万博での体験を振り返り、「入場までに1時間半くらい！きゃー」と混雑ぶりを報告。「クウェート館のレストランはスープが美味しかった！フランス館のDIORのミニチュアドレス可愛い」と各パビリオンでの体験を紹介した。投稿では、アニメ「パワーパフガールズ」のキャラクターがプリントされた紐状のキャミソールに、デニムを合わせたカジュアルなスタイルで万博会場を歩く姿や、レストランを楽しむ様子などを公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「遭遇したかった」「楽しそう」「万博コーデが素敵」「プライベート感が良い」「混雑の中お疲れ様」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】島崎遥香、万博レストランでのキャミ姿
◆島崎遥香、万博会場での紐キャミ姿を披露
島崎は「大阪・関西万博の思い出1」と万博での体験を振り返り、「入場までに1時間半くらい！きゃー」と混雑ぶりを報告。「クウェート館のレストランはスープが美味しかった！フランス館のDIORのミニチュアドレス可愛い」と各パビリオンでの体験を紹介した。投稿では、アニメ「パワーパフガールズ」のキャラクターがプリントされた紐状のキャミソールに、デニムを合わせたカジュアルなスタイルで万博会場を歩く姿や、レストランを楽しむ様子などを公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「遭遇したかった」「楽しそう」「万博コーデが素敵」「プライベート感が良い」「混雑の中お疲れ様」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】