◆米大リーグ ダイヤモンドバックス５×―４ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季最長で最多の６回９１球を投げて５安打無失点、８奪三振の好投を見せて２勝目（１敗）の権利を持って降板したが、救援陣が４点のリードを守れずにサヨナラ負けを喫し、２勝目とはならなかった。ドジャースは４点差を守れずに課題の救援陣が崩壊し、地区優勝へのマジックは「３」で変わらず、最短の優勝決定は２５日（同２６日）となった。

１点リードの９回にスコットを投入したが、連続の四死球で無死一、二塁のピンチ。犠打で１死二、三塁にされると、バロッサの左犠飛で同点。さらには２死二塁からペルドモに左前打を浴び、一気に二走がサヨナラのホームに生還した。

大谷は２回まで１人の走者も出さずに３三振を奪う最高の立ち上がりを見せた。３回先頭・トーマスの打球速度１０５・８マイル（役１７０・３キロ）の強烈な打球がグラブをはじいて内野安打となり、ベンチからはロバーツ監督やトレーナーらが出て状態が心配されたが、大谷は笑顔を見せて続投すると、無死一塁から３者連続三振を奪った。

４回も先頭打者のマルテに中前安打を許したが、この日最速１０１・２マイル（約１６２・９キロ）でキャロルから見逃し三振を奪うなど後続を抑えて無失点。５回は１死一塁から軽快なフィールディングで投ゴロ併殺打を奪った。今季初めて上がった６回のマウンドでは２安打を浴びたが、最後は２死一、二塁でモレノを中直。小さくうなずいてマウンドを降りて、６回５安打無失点、８奪三振で２勝目の権利をつかんで、マウンドを救援陣に託した。

打線は２回にＴ・ヘルナンデスの２５号ソロで先制すると、６回には先頭・大谷の四球をきっかけに２死一、二塁のチャンスを作ると、再びＴ・ヘルナンデスが右中間へ２点適時三塁打を放ってリードを３点に広げた。７回にはバッテリーを組んでいたロートベットが右翼へ１号ソロで４―０となった。

だが、大谷がマウンドを降りた直後の７回。２番手左腕のドライヤーが２死一塁からマキャンに中堅フェンス直撃の適時二塁打を浴びて１点を失うと、代わったエンリケスが代打・デルカスティーヨに４号２ランを被弾。１点差に迫られた。

１点リードの８回には、４番手のベシアが登板も１死から２者連続四球。ダイヤモンドバックスは重盗を仕掛けたが、ロートベットが一塁走者を刺して２死三塁となると、アレクサンダーを空振り三振。ピンチを乗り切ったが、逃げ切ることはできずにまさかのサヨナラ負けを喫した。

あす２４日（同２５日）には右肩痛で５月から負傷者リスト（ＩＬ）に入っていた佐々木朗希投手（２３）がリリーフでメジャー復帰する見込みだ。９月に入ってリリーフ陣は苦しんでいるとあって、朗希には救世主としての役割が期待される。